Karlshagen

Eigentlich ist das Betreten der Dünen streng verboten. Im Ostseebad Karlshagen will man jedoch dank eines Dünenerlebnispfades eine Ausnahme machen. Östlich des Strandvorplatzes soll parallel zur Küstenlinie dieser besondere Pfad entstehen, der dazu einlädt, mit der Graudünenlandschaft und dem nahen Küstenwald auf Tuchfühlung zu gehen und nebenbei viel Informatives aufzunehmen.

Am Donnerstag stellte Thomas Niessen vom in Bergen auf Rügen ansässigen Büro für Landschafts- und Freiraumarchitektur das Projekt dem Gemeinderat vor. Niessen hatte auch die bereits seit mehreren Jahren in den Kölpinseer Dünen verlaufende Naturerlebnismeile konzipiert. Der Dünenerlebnispfad in Karlshagen soll etwa 300 Meter lang werden. „Inzwischen liegen uns alle notwendigen Genehmigungen vor. Das war ein recht langwieriger und zäher Prozess“, informierte der Planer, der unabhängig davon von einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den für den Naturschutz Verantwortlichen sprach.

Kostenschätzung ist nach oben zu korrigieren

Voraussichtlich im September/Oktober sollen die Arbeiten mit der Maßgabe ausgeschrieben werden, Anfang kommenden Jahres mit der baulichen Umsetzung des Projekts zu beginnen. „Unser Ziel ist es, im Frühjahr 2023 das Gesamtbauwerk abzuschießen“, so Niessen. Ursprünglich, so teilte Bürgermeister Sven Käning mit, waren für das Vorhaben Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro veranschlagt. „Jetzt kommt noch ein Betrag x hinzu“, betonte Käning mit Blick auf die in jüngster Zeit stark gestiegenen Bau- und Materialpreise. „75 Prozent der Kosten kommen als Fördermittel vom Schweriner Wirtschaftsministerium“, teilte der Bürgermeister mit. Die übrige Summe müsse die Gemeinde schultern.

Thomas Niessen plant für die Gemeinde Karlshagen den Dünenerlebnispfad. Quelle: Tom Schröter

Auf mehrere Attraktionen sollen die Besucher des durchweg barrierefreien Karlshagener Dünenerlebnispfades treffen. Planer Niessen führte zum Beispiel eine Sitzterrasse bzw. ein Sonnendeck sowie ein über die Düne hinaus führendes begehbares Glaselement an, von dem aus die Gäste einen ungehinderten Blick auf die Ostsee und die unmittelbare Küstenzone haben. Der eigentliche Pfad führe größtenteils über eine direkt auf dem Gelände verlegte Betondecke. Der mittlere, etwa 100 Meter lange Abschnitt, der als besonders vom Hochwasser gefährdet eingestuft werde, bestehe aus einem maximal 50 Zentimeter hohen Ständerwerk, das mit vorgespannten Natursteinplatten bestückt werde.

„Der Aufbau des Ständerwerks ist mit Baulärm verbunden und soll daher bis zum Saisonauftakt 2022 abgeschlossen sein“, verkündete Thomas Niessen. In der Mitte des ausschließlich für Fußgänger bestimmten Erlebnispfades werde sich eine weitere Sitzinsel befinden. Hinter dem Arbeitstitel „Nautische Wand“ verbergen sich zum Teil spielerisch zu erschließende Informationsquellen zu Themen wie Wasser, Meer, Schifffahrt, Dünendynamik, Küstenwaldflora und zur hiesigen Region.

Indirekte Beleuchtung auf gesamter Länge

Wie der Rüganer weiter ausführte, werde der gesamte Pfad indirekt beleuchtet. So könnten die Besucher sicher entlang der Promenadenerweiterung geleitet und die Erlebbarkeit und Nutzbarkeit der neu geschaffenen Anlage auch nach Sonnenuntergang gewährleistet werden.

Mit der Schaffung des Erlebnispfades investiert das Ostseebad im Inselnorden weiter in seine touristische Infrastruktur. Mit dem Bau sollte ursprünglich bereits in diesem Jahr begonnen werden. Dass sich der Baustart verzögert habe, ist laut Planer Niessen im Wesentlichen eine Folge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen. Das Planungsbüro in Bergen hat sich auf Konzepte zur Promenadengestaltung spezialisiert. Außer für Kölpinsee auf Usedom, hat das Büro auch schon Gestaltungskonzepte unter anderem für Göhren, Juliusruh, den Schmachter See und den Promenadenabschnitt zwischen Binz und Prora erarbeitet.

Von Tom Schröter