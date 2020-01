Karlshagen/Trassenheide

„Du hast die Haare schön . . .“ – der Song von Mallorca-Stimmungssänger Tim Toupet wird gerade am Karlshagener Strand gespielt, als sich die ersten Teilnehmer in die Startliste eintragen. Ob die Haare dann immer noch schön sind, wenn sie gleich aus dem Wasser kommen?

„Egal, Hauptsache wir haben gemeinsam Spaß“, sagt Gregor (55) aus Peenemünde. Er ist einer von 108 Eisbadern, die das neue Jahr im Ostseebad mit einer Abkühlung begrüßen. Eisbaden hat auf Usedom Tradition. Beim Neujahrsspektakel sucht Karlshagen alljährlich am 1. Januar die ersten Badegäste des neuen Jahres. Im Vergleich zum Vorjahr ist es ein Wagemutiger mehr, sodass Moderatorin Christina Hoba vom Eigenbetrieb einen neuen Rekord vermelden kann. Und an die Anfänge erinnert: „Beim Start 2007 waren es fünf Teilnehmer, fünf Jahre später schon 14 Winterschwimmer, 2017 wagten sich 56 Hartgesottene in die Ostsee und im vergangenen Jahr 107.“

Nun 108 – unter ihnen Edwin Neubauer aus Halbendorf bei Weißwasser, der quasi ein Mann der ersten Stunde ist. Der 71-Jährige war nämlich schon bei der Premiere vor 13 Jahren dabei. Er hat seinen Zweitwohnsitz in Karlshagen und fällt diesmal im Karibik-Outfit mit seinem gelben Hawaiihemd auf. „Ich bin seit 20 Jahren Eisbader. Eine Grippe kenne ich nicht“, sagt der Unternehmensberater, der beim „Abbaden“ den vielen Schaulustigen am Strand noch ein kleines Tänzchen vorführt. Das aus dem Wasser kommen ist für ihn der schönste Moment: „Dann brennt es so schön!“

Keine Berührungsängste mit dem kalten Wasser haben auch die Kinder von Yvonne Ziehm, Luka (12) und Larissa (16). Mama ist als moralische Unterstützung und „Handtuchhalterin“ dabei, wenn ihre Kinder in die kalten Fluten springen. Seit sieben Jahren kommen sie nach Usedom. „Die Kinder haben Spaß daran, das härtet ab. Ostern, Pfingsten oder Silvester – sie wollen immer ins Wasser gehen“, sagt Yvonne Ziehm, die in Petershagen bei Strausberg zu Hause ist.

Zur Galerie Wenn Mäuse und Schotten baden gehen

Die jüngste Teilnehmerin an diesem Tag ist drei – diesen Titel ergatterte vor vier Jahren die siebenjährige Mathilda Tötz, die mit Mama Daniela und ihrem Partner Michael Otte aus Thale angereist ist, um den Jahreswechsel auf Usedom zu verbringen. Auf die Frage, ob das Wasser nicht zu kalt ist, antwortet Mathilda mit „Nö“. Für Daniela Tötz, die zwei Jahre in Karlshagen gelebt hat, ist der Gang ins Meer zu der Jahreszeit noch immer eine Herausforderung. „Das Eisbaden gehört mittlerweile zum Jahreswechsel dazu. Diesmal haben wir uns für ein Mauskostüm entschieden“, sagt die Kosmetikerin, die mit ihrer Tochter auch beim traditionellen Weihnachtsbaumweitwurf am Start war.

Weit vorn bei der Kostümwahl sind die Magdeburger Felicitas (63) und Günter Pflug (72), die sich in ein buntes Clownskostüm schmeißen. Am 30. Dezember waren sie bereits beim Eisbaden in Zinnowitz dabei. „Seit 15 Jahren gehört das zum Urlaub auf Usedom“, sagt der ehemalige Polizeibeamte. Ein Frischling ist dagegen Gregor, der seit einem Jahr in Peenemünde lebt und mit seinem Auftritt als Schotte so manchen Zuschauer zum Schmunzeln brachte. Warum dieses Kostüm? Weil er ursprünglich aus dem Luftkurort Schotten in Oberhessen stammt. „Ein Schotte aus Schotten – das passt doch“, sagt der 55-Jährige.

Von Henrik Nitzsche