Koserow/Bansin

Das OZ-Mannschaftsturnier wird in diesem Jahr zum 25. Mal ausgetragen. Am 26. April richten der Bansiner Skatverein 73, die OZ-Lokalredaktion Zinnowitz sowie die Koserower Hanse-Kogge die Tandemmeisterschaft aus. Zum Tandem gehören immer zwei Spieler, Einzelspieler sind bei dem Turnier nicht zugelassen. Anmeldungen sind ab sofort beim Vorstand des Bansiner SV 73 sowie in der OZ-Lokalredaktion in Zinnowitz möglich. Das Startgeld für ein Zweierteam beträgt 40 Euro. Einzahlungen können auf das Konto des Bansiner SV Nr. DE65150505000332004880 (Betreff 25. OZ Turnier) vorgenommen werden. Anmeldeschluss ist der 22. April.

Indes geht die 46. Bansiner Skatmeisterschaft weiter. Am Donnerstag wird die zwölfte Runde gespielt. Hier führt derzeit Ulf Heinitz mit dem Durchschnittswert von 1734 Punkten vor Hans Jörg Räsch (1618) und Lothar Palfner (1605).

Von Gert Nitzsche