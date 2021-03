In Krummin: Erinnerung an Rainer Berndt

Krummin

Die Krumminer St. Michael-Kirche ist der einzige noch erhaltene Klosterbau auf Usedom. Wer im Altarbereich auf einen Knopf drückt, bekommt eine akustische Führung durch das geschichtsträchtige Gotteshaus. Die Stimme, die den Besucher auf diesem Gang begleitet, ist die von Rainer Berndt, der von 1974 bis 2001 Pastor der hiesigen Kirchengemeinde war.

Rainer Berndt war von 1974 bis 2001 Pastor der hiesigen Kirchengemeinde. Quelle: Carolin Riemer

Der Trassenheider war stets ein aufmerksamer Beobachter seiner Zeit, der sich funktionsübergreifend für seine Mitmenschen einsetzte. So hat er unter anderem Anteil an der Sanierung der Krumminer Kirche und am Aufbau des Naturhafens in Krummin und war ein Förderer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

Er zeigte in der Wendezeit Rückgrat und setzte sich aktiv für die friedliche Revolution ein. Auch als Kirchenpensionär blieb er engagiert, indem er als Bordseelsorger auf Kreuzfahrtschiffen über die Weltmeere reiste. Am 12. März ist Rainer Berndt mit 77 Jahren gestorben. Wer sich an ihn erinnern möchte, kann dies am besten in St. Michael tun. Die Türen sind täglich geöffnet. Den besten Platz hat man in der Mitte der dritten Sitzreihe.

Von Tom Schröter