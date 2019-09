Neues Schöpfwerk wird errichtet

Loddin

Unter der Nummer 544 rangiert das Schöpfwerk Loddin im Anlagenverzeichnis des Wasser- und Bodenverbandes Insel Usedom-Peenestrom weit unten, zum Jahresende dürfte es von der technischen Ausstattung aber ganz oben stehen. Das alte Schöpfwerk wird in diesen Wochen durch einen Neubau ersetzt.

Seit mehreren Jahren steht der Neubau an der sogenannten „ Melle“ (Ausbuchtung des Achterwassers) in Loddin auf der Agenda des Verbandes. Weil die sogenannte Pumpenkammer defekt und das Schöpfwerk weit über 60 Jahre alt und marode ist, hatte man sich im Verband und in der Gemeinde gegen eine Reparatur und für einen Ersatzneubau entschieden. Der wird seit Sommer realisiert.

„Bis Jahresende wollen wir mit dem Neubau durch sein“, sagt Verbandsgeschäftsführerin Christiane Loist. Für über 900 000 Euro (Förderung von 80 Prozent aus EU-Mitteln) werden statt des alten Schöpfwerkes nun zwei Bauwerke errichtet – ein Einlauf- und ein Auslaufbecken. „Beide Anlagen werden mit Rohrleitungen verbunden. Das Wasser wird in Richtung Achterwasser gepumpt“, sagt Silvio Voigt, Vorarbeiter der Firma Strabag, die den Auftrag bekommen hat.

Pumpen mit mehr Leistung

In die Becken werden leistungsstärkere Pumpen eingebaut, so dass das Einzugsgebiet des Schöpfwerks von knapp 400 Hektar dann schneller entwässert werden kann. Zur erhöhten Leistungsfähigkeit kommt eine weitere technische Neuerung. „Per Funkübertragung können wir das Schöpfwerk Loddin dann vom Büro aus kontrollieren“, sagt Christiane Loist.

Gegenwärtig wird in Loddin ein neues Schöpfwerk gebaut. Quelle: Henrik Nitzsche

Mit der Investition wird das alte Schöpfwerk aus dem bestehenden Deich entfernt. Laut Geschäftsführerin war die Errichtung der neuen Anlage im Graben eine Auflage vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. „In absehbarer Zeit soll nämlich der Deich erhöht werden“, so Christiane Loist. Mit dem neuen Standort werde auch ein Schwachpunkt im Hochwasserschutz beseitigt.

Weil die Zufahrt über den Deich abgelehnt wurde, musste für die Maßnahme an der Verbindungsstraße zwischen Kölpinsee und Ückeritz in Richtung Angelteiche eine Baustraße eingerichtet werden. Das war aber nur ein Faktor, der die Baumaßnahme immer wieder verzögerte. Die Fördermittelzusage zog sich hin. „Die Grundstücksverhandlungen waren schwierig und zeitaufwendig, weil es hier um sogenannte Handtuchflächen mit vielen Eigentümern geht“, so die Geschäftsführerin. Von Jahr zu Jahr stiegen auch die Baukosten. Dazu kamen naturschutzrechtliche und wasserrechtliche Auflagen.

Neues Schöpfwerk in Mölschow geplant

Der Wasser- und Bodenverband betreibt mittlerweile 49 Schöpfwerke. Diese entwässern Einzugsgebiete in einer Gesamtgröße von über 30 000 Hektar. Schöpfwerke entwässern Gebiete, die nicht über eine ausreichende Vorflut verfügen. Das Wasser wird durch das Schöpfwerk in ein höher liegendes Gewässer gehoben. Viele Anlagen und Rohrleitungen im Verbandsgebiet sind in die Jahre gekommen, Schöpfwerke veraltet.

Als nächste große Baumaßnahme plant der Verband den Ersatzneubau des Mölschower Schöpfwerkes. Auch hier wird mit Investitionskosten von rund 900 000 Euro gerechnet. Der Verband hofft auf eine 80-prozentige Förderung, so dass für die drei Gemeinden Mölschow, Trassenheide und Karlshagen noch ein Eigenanteil von rund 180 000 Euro bleibt. Die Karlshagener Gemeindevertreter haben einer Finanzierungsbeteiligung bereits zugestimmt.

Von Henrik Nitzsche