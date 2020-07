In Neppermin auf Usedom eröffnet eine neue Fahrradpension

Neppermin

Das Schmuckstück – die neue Fahrradpension mitten im Dorf – ist nicht zu übersehen. Hell und freundlich und mit großem Parkplatz vor der Tür wirkt das neu errichtete Gebäude einladend. Ende kommender Woche, am 1. August, soll Eröffnung sein, die ersten Gäste haben bereits gebucht. Uwe Stanke, der Bauherr, hat das gesamte Haus barrierefrei errichtet. „So ist es für alle Altersgruppen und auch für Menschen mit Beeinträchtigungen nutzbar“, erklärt er.

Entstanden sind insgesamt zwölf Zimmer, vier im Erdgeschoss und acht im Dachgeschoss. Stanke kann sich genau wie der künftige Betreiber der Pension vorstellen, dass das Haus vorwiegend von Radtouristen genutzt wird. Die Unterstellmöglichkeiten dafür sind jedenfalls vorhanden.

„Von hier aus dem Hinterland die Insel per Rad zu erkunden, macht Spaß. Allein schon Neppermin ist es wert, dass man hier startet. Die wunderbare Lage am Wasser und der Blick über den See sind einfach herrlich. Zudem fährt die ‚Weisse Düne‘ vor der Haustür ab“ schwärmt er.

Restaurant und Laden geplant

Doch die Fahrradpension soll noch nicht das Ende sein, denn in den kommenden Wochen entsteht im Gebäude auch noch ein Restaurant. „Für den Gastronomiebereich haben wir 50 Plätze vorgesehen. Einige Tische werden auch draußen aufgestellt. Und es wird im Erdgeschoss auch einen öffentlichen kleinen Laden geben, wo Brötchen, Backwaren und Eis angeboten werden. Ich bin überzeugt, dass es sehr gut angenommen wird“, so Stanke. Betreiben wird das Ganze – Pension, Restaurant und Laden – ein Pächter aus Bayern, der bereits auf Usedom aktiv ist.

Planer, Bauleiter und Investor: Uwe Stanke. Quelle: Cornelia Meerkatz

Für den Bau hat Stanke viele Naturmaterialien verwendet. So ist die gesamte Dachkonstruktion Holz. Der gesamte Gastronomiebereich schnuppert nicht nur danach, die Gäste können auch die dicken Bohlen selbst bewundern, denn nach oben ist das Restaurant offen.

Außerdem sorgen ein Kamin an kühleren Tagen für wohlige Wärme und eine individuelle Lampenlösung für eine angenehme Beleuchtung. „Die Radtouristen sollen sich, wenn sie von ihren Touren auf der Insel hierher zurückkommen, nicht nur wohl, sondern zu Hause fühlen.“

Eine Sauna im Erdgeschoss

Dafür sorgt auch noch eine moderne Sauna, die mit separatem Liegebereich und Außenterrasse ausgestattet ist und auch von den Einheimischen genutzt werden kann. „Wir haben deshalb alles, was auch von den Nepperminern oder interessierten Insulanern genutzt werden kann, im Erdgeschoss angesiedelt“, berichtet Stanke.

Eine Million Euro hat er in die Fahrradpension investiert. Damit ist das Projekt des Ferienparks, dass er 2009 in Angriff genommen hat, vollständig. Damals kaufte er das Gelände des früheren Kinderferienlagers der Industriemontagen Merseburg von der Flora Immobilien- und Verwaltungs GmbH. Der Eggesiner war bei dem Projekt ohnehin der Planer und wusste deshalb über die Gegebenheiten vor Ort am besten Bescheid. „Zunächst einmal galt es, viele Altlasten zu beseitigen, denn hier waren Asbest und Dachpappen in Mengen vergraben“, erinnert er sich.

Blick in das künftige Restaurant mit der nach oben offenen hölzernen Dachkonstruktion. Quelle: Cornelia Meerkatz

Alle Leitungen, einschließlich Telefonkabel, wurden komplett erneuert. Mittlerweile stehen nicht nur die Appartement- und Ferienhäuser, sondern auch zehn Eigenheime auf dem Gelände. Der Strom wird selbst produziert, denn Stanke setzt auf Photovoltaik. Das gilt auch für die Fahrradpension. „Eine gute Ökobilanz ist schon wichtig“, meint er.

Als Planer und Bauherr war die Pension in Neppermin sein letztes Projekt. Er freut sich nun auf die Gäste und hofft, dass sie seine Begeisterung für das schöne Haus und das gepflegte Ambiente rundherum teilen.

Von Cornelia Meerkatz