In Neuendorf: Saftiges und Knuspriges zum Mostfest auf dem Gnitz

Neuendorf

Das Mostfest am Hofladen Villa Kunterbunt in Neuendorf auf dem Gnitz sorgte am recht verregneten Sonnabend für einen willkommenen Farbtupfer auf der Ferieninsel Usedom. Etliche Apfelbauern und neugierige Gäste fanden sich auf dem urigen Hof an der Zinnowitzer Straße ein. Überall roch es angenehm nach Apfelsaft, der von den Mitarbeitern der Lohnmosterei Remy aus Wangelkow vor Ort gepresst und abgefüllt wurde.

Zur Galerie Das Mostfest in Bildern

Ute Spohler aus Zinnowitz gehörte zu den Gärtnern, die ihre Apfelernte zur Veredelung nach Neuendorf schafften. „Wir haben ein gutes Apfeljahr. Rund 160 Kilogramm Äpfel haben wir in unserem Garten geerntet, darunter unter anderem die Sorte Jonathan“, berichtete die Insulanerin, die sich ihren Saft in spezielle Kartons gießen ließ.

Anzeige

„Die Saftausbeute beträgt etwa 70 Prozent“

Carolin Remy hatte an der Abfüllstation den ganzen Tag über gut zu tun. „Die Saftausbeute beträgt etwa 70 Prozent. Das ist sehr gut“, erklärte die Wangelkowerin, die längst nicht zum ersten Mal beim Mostfest in Neuendorf Station machte. Ein regelmäßiger Gast ist auch Mischa Stepanek, der gelernter Huf- und Kunstschmied ist und jetzt als Lehrer in der Freien Schule in Zinnowitz arbeitet. Der Neuendorfer demonstrierte unter anderem an der polnischen Kaltblut-Stute Mona, wie Pferdehufe fachmännisch gepflegt werden.

Weitere OZ+ Artikel

Währenddessen drehten Kinder ein paar Reitrunden, während sich die Eltern und Großeltern von Dietmar Debniak und Hannes Janisch mit Steaks, Bratwürsten, Leberkäste sowie Rinder- und Lammleber mit knusprigen Zwiebeln vom Plancha-Grill versorgen ließen oder im Hofladen schnökerten. Obwohl es mal weniger, mal stärker nieselte, sorgten die gemütliche Atmosphäre und die Gastfreundlichkeit der Neuendorfer unter den Besuchern für frohe Stimmung.

Von Tom Schröter