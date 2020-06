In Swinemünde sorgen 40 Rettungsschwimmer für Sicherheit

Swinemünde/Misdroy

Die Badesaison auf den Inseln wurde offiziell eröffnet. An den Swinemünder Stränden und am Yachthafen wurden die blauen Flaggen (Umweltzeichen für nachhaltigen Tourismus) hochgezogen. Die Rettungsschwimmer haben die Türme auf Usedom und im Stadtbezirk Warszów (Insel Wollin) besetzt. Sie sorgen täglich zwischen 10 und 18 Uhr für die Sicherheit der Badegäste. In Swinemünde werden 40 Rettungsschwimmer bis zum 6. September am Hauptstrand ihre Arbeit leisten.

Obwohl die Saison aufgrund des Coronavirus anders sein wird, sind für Touristen keine größeren Änderungen geplant. Der Swinemünder Strand wird keinesfalls in Sektoren unterteilt. Dies liegt daran, dass es keinen Bedarf gibt. Die Stadtverwaltung versichert, dass jeder an dem breitesten (fast 200 Meter) Strand der polnischen Küste einen sicheren Platz finden wird. Stattdessen werden Plakate über Corona informieren. Im Radio soll es verstärkt Informationen über die Sicherheitsregeln am Strand geben.

Kombination aus Quad und Geländewagen

Erstmals in diesem Jahr kann die Polizei am Strand ein Fahrzeug einsetzen. Es ist ein spezielles Quad, das für die Strand-Patrouille geeignet ist. Die Kollegen in den Kaiserbädern haben bereits seit dem vergangenen Jahr so ein Fahrzeug, das hauptsächlich bei der Suche nach vermissten Kindern genutzt wird. Einen Teil der Kosten für das Quad hat die Stadt getragen.

Das Fahrzeug besteht aus einer Kombination aus Quad und Geländewagen. Es kann sechs Personen mitnehmen. „Das Fahrzeug kostete fast 130 000 Złoty. Jetzt können die Polizisten schwer zugängliche Bereiche befahren“, sagt der Polizeiobermeister Kamil Zwierzchowski vom Hauptquartier der Stadtpolizei in Swinemünde.

Nachtschichten am Strand von Misdroy

In Misdroy hat die Badesaison ebenfalls schon begonnen, obwohl die offizielle Eröffnung am 4. Juli erfolgt. Am Strand gibt es einen separaten Bereich für Menschen, die mehr Sicherheit wünschen. Die Rettungsschwimmer bleiben bis zum 15. September am Strand. Ungewöhnlich ist, dass sie im Juli und August von 18 bis 10 Uhr auch Nachtschichten leisten. In diesem Jahr kann sich Misdroy einer zusätzlichen Blauen Flagge rühmen, die dem Weststrand und dem Yachthafen in Wapnica verliehen wurde.

Für mehr Sicherheit der Badegäste sollen zusätzliche Rettungsteams sorgen. In Swinemünde ist bereits der erste saisonale Krankenwagen im Einsatz. Er wird bis Ende September in der Kurstadt bleiben. Weitere Fahrzeuge werden dort bis zum 31. August im Einsatz sein.

Von Radek Jagielski