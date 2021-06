In Swinemünde werden die Schüler geimpft

Swinemünde

In Swinemünde wurde mit dem Impfen von Schülern gegen Covid 19 begonnen. Gemäß der Empfehlungen können derzeit Mädchen und Jungen ab 12 Jahren immunisiert werden. Die Aktion wurde gemeinsam von den Schulen der Stadt und dem Krankenhaus in Swinemünde ins Leben gerufen. Das Interesse ist vorerst mäßig. Während der jüngsten Aktion erklärten sich 180 Schüler bereit, das Biontech-Pfizer-Präparat geimpft zu bekommen. Die Mediziner versichern, dass durchaus mehr Impfungen möglich wären. Bei Interesse wird die Aktion wiederholt.

„Wir bemühen uns, die Bevölkerung unserer Inseln zu impfen und so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren“, sagt Dorota Konkolewska, die Chefin des Krankenhauses in Swinemünde. „Wir haben die Erwartungen der Eltern erfüllt, die möchten, dass ihre Kinder sicher in die Sommerferien gehen.“

In Swinemünde gibt es so viel Impfstoff, dass das Impfen ohne Anmeldung möglich ist. Das Krankenhaus ist auch bereit, Personen aufzunehmen, die ihre erste Dosis an einem anderen Ort empfangen haben. Insgesamt wurden in der Stadt bereits über 22 000 Einwohner geimpft, das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Etwa 10 000 Menschen erhielten bereits die zweite Dosis.

Die Bewohner können unterschiedliche Impfstoffe wählen, darunter den von Johnson & Johnson. In Swinemünde gibt nur noch vereinzelt neue Corona-Fälle. Impfungen iwerden die ganze Woche über durchgeführt. Allein im Krankenhaus werden täglich etwa 100 Menschen geimpft.

Dorota Konkolewska: „Aber nicht jeder kommt zum angegebenen Termin. Manche kommen lieber ein paar Stunden früher oder sogar an einem anderen Tag, weil sie hoffen, dass jemand nicht erscheint und sie sich vor dem angegebenen Datum impfen lassen können. Andere wieder, kommen lange nach dem geplanten Impftermin, weil sie ihren Termin vergessen haben oder aus anderen Gründen nicht kommen konnten.“.

Unternehmer aus Swinemünde, insbesondere aus der Tourismusbranche, hoffen, dass jetzt weitere Beschränkungen ganz oder teilweise aufgehoben werden. Solche Erklärungen wurden von der Regierung abgegeben. Dies bedeutet, dass Hotels wie vor der Pandemie funktionieren könnten, wenn das Hygiene-Regime beibehalten wird.

Von Radek Jagielski