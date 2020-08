Swinemünde

Die Hälfte der Sommersaison ist vorbei. Geprägt von der Corona-Pandemie war es eine komplizierte Zeit. Im Interview schätzt Marcin Zająkała, Direktor des Hotels „Trzy Wyspy“ (Drei Inseln) in Swinemünde und Sprecher der Gruppe der größten Swinemünder Hoteliers, die aktuelle Situation ein.

Sind dieses Jahr weniger Besucher nach Swinemünde gekommen als im letzten Jahr?

Definitiv. Dieses Jahr ist völlig anders. Wegen der Pandemie waren unsere Häuser für drei Monate geschlossen. Darauf war niemand vorbereitet. Anfangs wussten wir nicht, wie wir mit der Situation umgehen sollen. Wir fragten uns alle, wie lange das alles dauern würde, was mit den Mitarbeitern wird. Schließlich steht hinter jedem eine ganze Familie, für die wir uns auch irgendwie verantwortlich fühlen. Die meisten Einrichtungen in Swinemünde wurden dann im Juni und Juli wieder geöffnet und es kamen wieder Gäste, vor allem an den Wochenenden.

Heute sind auf der Promenade und am Strand wieder viele Touristen zu sehen. heißt das, dass die Hotels ausgebucht sind?

Es stimmt, dass viele Menschen zu sehen sind. Die wunderschöne Promenade in Swinemünde lockt ja auch viele Touristen an. Unabhängig davon, ob sie ihren Urlaub in Hotels, Appartements, Privatunterkünften oder auf Campingplätzen verbringen. Wir sind in der Hochsaison. Swinemünde ist eines der Top-Urlaubsziele. Der breite Strand, das wärmste Wasser der Ostsee und die sonnigsten Tage im Jahr, machen die Stadt zu einem idealen Ort zum Entspannen. Jedes Jahr um diese Zeit war es schwierig, eine freie Unterkunft zu finden. Dennoch: Im Vergleich zum Vorjahr verbuchen wir einen Umsatzrückgang von rund 30 Prozent. Es ist zu merken, dass die Gäste im Gegensatz zu den Vorjahren ihr Geld vorsichtiger ausgeben und das Urlaubsbudget sehr sorgfältig verwalten.

Es gab Fälle von Corona in Swinemünde, aber dies waren einzelne, die keine Hotels betrafen. Das sind gute Nachrichten, oder?

Ja, das sind sehr gute Nachrichten. Nach Presseberichten, in denen verschiedene Fälle beschrieben wurden, wussten wir, dass Infektionen auch in Swinemünde auftreten können. Deshalb nehmen wir die Sicherheit sehr ernst. Dass es in den Hotels keine Coronavirus-Infektionen gab, ist hauptsächlich auf die strengen Regeln und die Disziplin der Gäste und Mitarbeiter zurückzuführen. Wenn man Swinemünde mit anderen Regionen vergleicht, sieht man, dass sich das auszahlt.

Ist es schwierig, die recht anspruchsvollen Hygienevorschriften einzuhalten?

Nein. Auch deshalb nicht, weil wir einige dieser Regeln eingeführt haben, bevor sie obligatorisch wurden. Zusätzlich wurde das Tragen von Masken angeordnet. Für die Desinfektion von Zimmern und öffentlichen Bereichen wurden spezielle Geräte eingekauft. Für uns ist das Wohl des Gastes am wichtigsten, weit er uns sein Vertrauen geschenkt und unser Hotel gewählt hat. Die Anwendung hoher Hygienestandards ist für uns selbstverständlich, obwohl sie mit zusätzlichen finanziellen Belastungen verbunden sind. Im Hotel „Trzy Wyspy“ verbrauchen die Mitarbeiter täglich 630 Paar Handschuhe, über 200 Einweg-Gesichtsmasken, 25 Liter Desinfektionsflüssigkeit und über dreitausend Meter Papierhandtücher.

Wie sind Sie auf eine mögliche zweite Welle vorbereitet?

Wir halten uns konsequent an die Hygienebestimmungen. Wir sind uns des Ernstes und der Unvorhersehbarkeit der Situation bewusst. Die Sicherheit unserer Gäste hat für uns höchste Priorität.

Von Radek Jagielski