In Usedom entsteht eine moderne Arztpraxis

Usedom

Die Usedomer haben mit Freude und neugierigem Interesse zur Kenntnis genommen, dass am früheren Landambulatorium, von allen nur kurz „ Ambu“ genannt, gebaut wird. Die Villa „Elise“ und der dazugehörige Anbau werden zu einer modernen Landarztpraxis umgebaut.

Das Ärztepaar Annelie und Timo Morgenroth hat das Objekt von der Stadt gekauft und will privat rund 500 000 Euro investieren. „Wir haben Ende August die Baugenehmigung erhalten und sind momentan dabei, die Räumlichkeiten zu entkernen“, erklärt Timo Morgenroth. „Im nächsten Jahr um diese Zeit wollen wir hier unsere allgemeinärztliche Praxis eröffnen.“

Anzeige

Was Passanten besonders ins Auge fällt, ist die Lücke zwischen Villa und Anbau. Wo früher der Patienteneingang war, klafft nun eine tiefe Baugrube. Hier wird sich später laut Morgenroth auch weiterhin der Eingang befinden und neben einer neuen Treppe ein Hub-Lift für einen behindertengerechten Zugang sorgen. Von dort kommt man direkt in den Anmeldebereich, von dem rechts und links auf gleicher Ebene Warteräume und Sprechzimmer angeordnet sein werden. Im Erdgeschoss der Villa sollen die Funktionsräume sein, wohingegen im Erdgeschoss des Anbaus zwei altersgerechte Mietwohnungen vorgesehen sind.

Platz für drei Ärzte

Bei einer Praxisfläche von rund 250 Quadratmetern würden gegebenenfalls auch drei Ärzte kollegial zusammenarbeiten können, fügt der Bauherr hinzu. Ein Landambulatorium mit regelmäßig stattfindenden Facharzt-Sprechstunden, wie zu DDR-Zeiten üblich, wird Morgenroths Praxis indes nicht werden. Der 41-jährige Arzt kennt die hierzulande früher üblichen Polikliniken nur aus Erzählungen. Er ist in Baden-Württemberg aufgewachsen und hat in Greifswald Medizin studiert, wo er auch seine Frau kennengelernt hat. Das Paar lebt seit 2015 in Usedom und wohnt, mit mittlerweile vier Kindern, im Ortsteil Karnin.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Die Insel und das angrenzende Festland gelten aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung als medizinisch ausreichend versorgt, weshalb die Region laut Morgenroth auf absehbare Zeit für ärztliche Neuzulassungen gesperrt ist. Was den Usedomer Arzt dabei ärgert, ist die Tatsache, dass den Berechnungen lediglich die Zahl der Einwohner zugrunde gelegt und nicht die hohe Zahl der Urlauber berücksichtigt wird.“ Aus seinen Bereitschaftsdiensten wisse er jedoch, dass 70 bis 80 Prozent der Notfälle von Touristen gemeldet würden.

Von Ingrid Nadler