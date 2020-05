In Vorpommern-Greifswald können Rettungswagen in kurzer Zeit desinfiziert werden

Greifswald

Als erster Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern ist der Kreis Vorpommern-Greifswald nun flächendeckend mit Desinfektionsstellen an allen Krankenhäusern ausgestattet. Das teilte gestern Kreissprecher Achim Froitzheim mit.

An den Ameos Kliniken Ueckermünde und Anklam, an der Asklepios Klinik Pasewalk, am Wolgaster Kreiskrankenhaus, am Klinikum Karlsburg und an der Universitätsmedizin in Greifswald können somit die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes sofort nach der Übergabe eines an Covid-19 erkrankten Patienten desinfiziert werden.

„Für alle Einrichtungen konnten dank der professionellen und unkomplizierten Zusammenarbeit individuelle Lösungen gefunden werden. Das flächendeckende Netz von Desinfektionsstellen erlaubt es, die Einsatzfahrzeuge in kürzester Zeit wirksam zu desinfizieren und so wertvolle Zeit für den Rettungsdienst zu gewinnen“, sagte der Ärztliche Leiter Rettungsdienst Dr. Lutz Fischer.

Eingerichtet wurden die Desinfektionsstellen von Mitarbeitern der Brandschutzdienststelle des Landkreises, des Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) in engem Zusammenwirken mit den jeweiligen Krankenhäusern.

Von OZ