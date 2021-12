In Wolgast: 650 Personen protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Wolgast

Der Bürgerprotest gegen die geltenden Corona-Maßnahmen nimmt in Wolgast zu: Am Mittwochabend versammelten sich etwa 650 Menschen am Wolgaster Hafenvorplatz, um gegen die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie zu demonstrieren. „Eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei unterstützt uns, um die Demo abzusichern“, informierte Polizeidirektor Gunnar Mächler, der den Einsatz leitete.

Die allermeisten Teilnehmer trugen Maske

Gegen 18 Uhr setzte sich der Protestzug in Bewegung. Friedlich, aber lautstark machten die Teilnehmer mit Sprechchören und Trillerpfeifen ihrem Ärger über die Einschränkungen Luft. Die Polizei drang unterdessen energisch auf das Einhalten der Maskenpflicht und die Abstandsregeln. Der überwiegende Teil der Protestler hielt sich an die Auflagen. Da einige jedoch ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs waren, stoppten die Beamten die Menschenmenge mehrere Male für etwa zehn Minuten, so zum Beispiel in der Burgstraße und in der Baustraße auf Höhe des Altenhilfezentrums.

Zeitweise stoppte die Polizei den Demo-Zug, um die Maskenpflicht durchzusetzen. Diese Aufnahme entstand am Oberwall. Quelle: Tilo Wallrodt

„Frieden, Freiheit, keine Diktatur“, „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut“ und „Lasst uns auf die Straße geh’n für unsere Kinder“ schallte es durch den klirrend kalten Abend. Rechte Parolen waren nicht zu vernehmen oder zu sehen. Personen jeden Alters, Paare mit Kindern und ohne, Rentner und Gruppen von Frauen und Männern hatten sich eingereiht, um von der Altstadt nach Wolgast-Nord und von dort aus zum Thälmannplatz zu laufen. Dort fanden sich noch etwa 450 Personen ein, die am Ende die Nationalhymne anstimmten.

„Die Argumente sind längst ausgetauscht. Hier geht es jetzt darum, Präsenz zu zeigen“, erklärte ein Demonstrant, der, wie er sagte, aus Misstrauen gegenüber der Presse, anonym bleiben wollte. Auch andere waren nicht bereit, ihre Namen preiszugeben. „Ich bin gegen einen Impfzwang“, betonte ein Mittfünfziger. „Denn wenn wir unser Bußgeld nicht bezahlen können, stecken sie uns dann in den Knast oder was?“

„Ein Grundgesetz ohne rote Linien gibt es nicht.“

Ein anderer etwa gleichaltriger Mann griff ein Zitat des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) auf, der in einem Interview erklärt hatte: „Für meine Regierung gibt es keine roten Linien mehr bei all dem, was zu tun ist.“ „Das muss man doch hinterfragen“, meinte der Kritiker. „Denn: Ein Grundgesetz ohne rote Linien gibt es nicht.“ Eine junge Frau rief einem Kamerateam zu: „Die ganzen Nachrichten sind tendenziös. Das ist die reine Gehirnwäsche.“

„Die Menschen sollen grundsätzlich ihre Meinung äußern dürfen“, stellte Einsatzleiter Gunnar Mächler klar. „Das sieht unser Grundgesetz so vor.“ Die Auflagen seien jedoch strikt einzuhalten. Personen ohne Maske wurden aufgefordert, sich in separate Bereiche zu begeben, um Kontrollen ärztlicher Atteste zu ermöglichen. Einige Betreffende nörgelten zwar, fügten sich aber der Aufforderung. Andreas Pieper, der bereits als Demo-Veranstalter in Greifswald fungierte, warf der Polizei vor, mit der Durchsetzung der Maskenpflicht das Vermummungsverbot zu konterkarieren. „Dann müssen Sie dagegen den Rechtsweg beschreiten“, riet ihm Mächler.

