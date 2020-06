In Wolgast: Buddelschiffe auf der „Stralsund“

Wolgast

Der Mannschaftsraum des Wolgaster Eisenbahn-Dampffährschiffes „ Stralsund“ birgt aktuell selbst eine beeindruckende Flotte von insgesamt 23 Schiffen. Denn: Seit einigen Tagen ist hier in einer Vitrine eine Buddelschiff-Kollektion des Naumburger Bastlers Kurt Schmidt aufgebaut. Die Palette reicht vom 5-Mast-Gaffelschoner über die 3-Mast-Bark Eagle bis hin zum gastgebenden Fährschiff „ Stralsund“.

Der Erbauer der Buddelschiffe, der schon seit vielen Jahrzehnten seinem Hobby nachgeht, ist früher selbst zur See gefahren. In den 1950-er Jahren tat er bei der Volksmarine in Peenemünde Dienst. Später befuhr er unter der Flagge der DDR-Hochseefischerei die Meere.

Die Miniaturschiffe in den von langgestreckt bis bauchig geformten Flaschen zeugen Schmidts großer Fingerfertigkeit und Detailtreue. Sämtliche Einzelteile stammen nicht etwa aus dem Handel, sondern sind selbst hergestellt. Auch die blaue Wogenlandschaft, auf denen die filigranen Nachbauten in den Buddeln schippern, wurde vom Bastler stets selbst kreiert.

Der Wolgaster Stadthafen ist die Heimat des Eisenbahn-Dampffährschiffs „Stralsund“, das immer von Dienstag bis Sonnabend von 11 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet ist. Quelle: Tom Schröter

Mit einer speziellen Technik bringt Kurt Schmidt seine aufwendig verfertigten Kunstwerke schließlich auf dem Untergrund in der Flasche zur Entfaltung, indem er das eingeklappte, von Fäden zusammengehaltene Modell erst durch den Flaschenhals schiebt, es dann perfekt im Inneren positioniert und schließlich durch Betätigung der Zugfäden wahlweise die Masten samt Betakelung oder die Schornsteine aufrichtet.

Die Buddelschiff-Ausstellung in der Messe der „ Stralsund“ ist vom 1. Juli bis zum 30. September zu bewundern. Das im Wolgaster Stadthafen liegende, weltweit älteste noch erhaltene Eisenbahn-Dampffährschiff ist für Besucher von Dienstag bis Sonnabend jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Die Mitglieder des Fördervereins freuen sich auf die Gäste und haben auf Wunsch jede Menge spannende Informationen rund um das Technische Denkmal parat.

