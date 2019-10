Märsche, Polka, Swing am Tag der Deutschen Einheit

Wolgast

Das 1. Pommersche Blasorchester Wolgast hat für den großen Auftritt am morgigen Tag der Deutschen Einheit ausgiebig geprobt. Auf Anregung vieler Freunde und Anhänger der Blasmusik, gestaltet das Ensemble mit Unterstützung des Gützkower Blasorchesters zum bereits vierten Mal in Folge das Festkonzert von 15 bis 18 Uhr bei Kaffee und Kuchen in der Großsporthalle an der Hufelandstraße in Wolgast. Als Gastensembles sind diesmal die Blasorchester aus Greifswald und aus Wiek auf Rügen eingeladen. Die Zuhörer können sich auf ein unterhaltsames Programm mit zackiger Marschmusik, fröhlichen Polkas, lustigem Walzer, sowie Film- und Swingmusik freuen. Die Veranstaltung findet mit freundlicher Unterstützung der Stadt Wolgast statt. Der Eintritt ist frei. Die Beköstigung erfolgt zu günstigen Preisen.

Von Tom Schröter