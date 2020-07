In Wolgast: Neue Stachelschwein-Anlage mit Wellnessfaktor

Wolgast

Im Wolgaster Familientierpark steht ein weiteres Neubauvorhaben kurz vor seinem Abschluss. Die Stachelschweine des Parks erhalten ein neues Gehege. „Hierzu bauen wir die frühere Minischweine-Anlage um und verbessern damit die Haltungsbedingungen für unsere Stachelschweine erheblich“, informiert Tierparkleiter Mirko Daus. Voraussichtlich im August sollen die neun stachelbewehrten Nagetiere ihr neues Zuhause in Besitz nehmen können.

„Die Tiere können in ihrem neuen Domizil graben und finden Höhlen und Innenunterkünfte vor. Sogar ein kleiner Badeteich wird angelegt, weil wir interessanterweise festgestellt haben, dass Stachelschweine gern ins Wasser gehen“, so Daus. Das Gelände im neuen Gehege wurde entsprechend modelliert und auch mit einem erhöhten Areal versehen. „Somit können sich Tier und Besucher zukünftig praktisch auf Augenhöhe begegnen“, verdeutlicht der Parkleiter, der betont, dass die Rainer Koch GmbH aus Hohendorf sämtliches für die neue Anlage benötigtes Füll- und Erdmaterial sowie deren Transport gesponsert hat.

Voraussichtlich im August sollen die Stachelschweine in ihr neues Gehege umziehen. Quelle: Archiv Peter Machule

Die derzeitige Unterbringung für die Stachelschweine, die sich direkt gegenüber der neuen Anlage befindet, soll nach dem Umzug der Nager zurückgebaut werden. An der gleichen Stelle soll perspektivisch ein Multifunktionsgebäude mit Schaufutterküche, Zooschule und Sozialräumen für die Parkmitarbeiter entstehen.

Der Wolgaster Tierpark ist in diesen Tagen sehr gut besucht, so dass die als Parkplatz genutzte Wiese für die Aufnahme der Gästeautos zeitweise nicht mehr ausreichte. Mirko Daus teilt mit, dass an manchen Tagen bis zu 1300 Personen in die naturnahe Einrichtung im Tannenkamp kommen.

Von Tom Schröter