Wolgast

Andächtig läuft Helmut-Hans Niemann die Burgstraße hinauf zur St. Petri-Kirche. Wie oft mögen wohl seine früheren Ahnen die Wolgaster Straßen auf und ab gelaufen sein? Etwas vertraut ist die alte Peenestadt aber auch dem 79-jährigen Mann aus dem thüringischen Georgenthal. Denn seit seiner Jugend weilte er mehrfach in deren Mauern. „ Wilhelm Bentzien, dem früher der große, vor einigen Jahren abgebrannte Fachwerkspeicher am Stadthafen gehörte, war der Cousin meines Vaters. Er wohnte später in einem kleinen Haus im Garten hinter dem Speicher. Bei ihm und seiner Partnerin Luise Mathies waren wir oft zu Besuch“, erzählt der Rentner.

„Onkel Willy“ sei es auch gewesen, der einen ganzen Stapel historischer Bilder aus dem Nachlass der Familie Niemann verwahrte, in welche er eingeheiratet hatte. Dazu gehörte auch ein Foto von Johanna und Lina, den beiden Töchtern seines Schwiegervaters Joachim Friedrich Martin Niemann.

„Dieser Joachim Friedrich Martin Niemann ist mein Urgroßvater“, erzählt Rentner Helmut-Hans Niemann. „Er lebte von 1833 bis 1901, war Wolgaster Schiffskapitän und fuhr die Brigg ,Johanna und Lina’, die nach seinen Töchtern benannt worden war.“ Reeder des 1865/66 auf der Wolgaster Lübke-Werft gebauten Schiffes war Friedrich Neumann, dem die meisten Handelsschiffe in Wolgast gehörten. Für ihn war Kapitän Niemann bis 1886 auf den Meeren unterwegs, während seine Ehefrau Friederica Elsa Wilhelmine, geb. Hoffmann, im Haus in der Schusterstraße 21 die drei Kinder hütete.

Auf diese Grabplatte für seinen Urururgroßvater Johann Joachim Hoffmann (1734-1816) stieß Helmut-Hans Niemann jetzt in der Wolgaster St. Petri-Kirche. Quelle: Tom Schröter

Zu den Wolgaster Vorfahren von Friederica wiederum zählten der Stadtbaumeister Johann Friedrich Hoffmann und und der Amtmann des Maurerhandwerks Johann Joachim Hoffmann, auf dessen Spuren der Urururenkel Helmut-Hans Niemann nun unverhofft in der St. Petri-Kirche stieß: „Im Kirchenfußboden links neben dem Haupteingang fand ich seine Grabtafel – mit den Lebensdaten ,1734–1816’. Die Tafel kannte ich nur von Erzählungen meines Vaters. Ich selbst hatte sie noch nie vorher gesehen.“

Ein Kapitänsbild der Wolgaster Brigg "Johanna und Lina" und ein Porträt ihres Kapitäns Joachim Friedrich Martin Niemann. Quelle: Tom Schröter

Ein weiterer Urururgroßvater, nämlich der Wolgaster Wundarzt Carl Friedrich Kersten (1770–1825), ist, ebenso wie eine ganze Reihe früherer Familienangehöriger, in der Wolgaster Chronik von Carl Heller erwähnt. Als Kersten 55-jährig am 6. Juni 1825 starb, würdigte ihn der Stadtchronist als ein sich „durch seine Pünktlichkeit und Uneigennützigkeit“ auszeichnenden Medikus, der sich den Armen sowohl in der Stadt als auch auf dem Lande zugewandt habe.

Urahnen im Stammbaum aufgeführt

Helmut-Hans Niemann hat seine Ahnen und Urahnen in einem Stammbaum zusammengefasst, der ihm als Einstieg für seine persönlichen Lebenserinnerungen dient, die er in Buchform aufgezeichnet hat. Auch ein Bild von der Brigg „Johanna und Lina“ und das Konterfei ihres Kapitäns dürfen darin nicht fehlen. Der Beruf des Seemanns ist in der Familie fest verwurzelt. Auch der Ururgroßvater Johann Samuel Niemann, der die 1816 gebaute Brigg „Die Hoffnung“ unter der Flaggennummer „ Wolgast 14“ steuerte, und dessen Vater Joachim Nigmann – man beachte die plattdeutsche Schreibweise des Nachnamens – fuhren zur See. Überdies bestehen familiäre Beziehungen zur Wolgaster Familie Darmer, der etliche hiesige Schiffer entstammen.

Helmut-Hans Niemann stieß in der Wolgaster St. Petri-Kirche auf Spuren seines Urururgroßvaters, des Amtmanns des Maurerhandwerks Johann Joachim Hoffmann. Quelle: Tom Schröter

Helmut-Hans Niemann unterdessen schlug eine andere, eher bodenständige berufliche Laufbahn ein. „Ich habe als Spielzeuggestalter im Kombinat Spielwaren in Sonneberg gearbeitet. Ein Dumper war mein erstes Produkt, es folgten etliche Spielsachen aus Kunststoff und Holz, vor allem für Vorschulkinder“, erzählt er, nicht ohne abschließend hinzuzufügen: „Mein Sohn Peter ist aber wieder Bootsbauer.“

Tom Schröter