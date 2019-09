Wolgast/Zinnowitz

Am 13. September um 19 Uhr lädt der Wolgaster Eine-Welt-Laden gemeinsam mit der Buchhandlung Henze anlässlich der Eröffnung der Fairen Woche 2019 zu einem Reisebericht über Ruanda ein. Treffpunkt ist die Buchhandlung in der Langen Straße, wo es ab sofort auch Karten gibt (Telefon 0 38 36/20 36 03).

Die elfjährige Franziska Maier aus Zinnowitz weilte in diesem Frühjahr auf Initiative der Upstalsboom-Gruppe in Ruanda und durfte dort eine Schule miteröffnen. Nun wird sie in Wolgast von ihrer Reise berichten und eindrucksvolle Bilder zeigen.

Seit vielen Jahren unterstützen die Upstalsboomer das afrikanische Land mit dem Bau von Schulen. Zu diesem Engagement kam es, als der Autor und Geschäftsführer Bodo Janssen auf einer Veranstaltung Reiner Meutsch kennenlernte. Meutsch ist Initiator der gemeinnützigen Stiftung „Fly & Help“, die mit Hilfe von Spenden Schulen weltweit in Entwicklungsländern errichtet.

Das Engagement für „Fly & Help“ wurde zur Herzensangelegenheit der Upstalsboom-Mitarbeiter. Seit 2013 werden in den Hotels und Servicebüros der Ferienwohnungen mit großer Unterstützung der Gäste Spendengelder für den Bau der Schulen in Ruanda gesammelt, so dass schon fünf Schulen eröffnet werden konnten.

Von Tom Schröter