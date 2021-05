In Wolgast startet ab Juni Kirchen-Rallye zum Mitmachen

Wolgast

Eine besondere Aktion der Wolgaster Kirchengemeinde St. Petri richtet sich an ebenso findige wie unternehmungslustige Einheimische und Gäste. Die Sommerrätselrallye lädt ab Juni dazu ein, zehn unterschiedliche Orte auf der Insel Usedom und dem Festlandgürtel dank ihrer jeweiligen Besonderheiten zu erraten, selbst zu erkunden und zu fotografieren.

„Wegen der Corona-Beschränkungen sind Gemeindefeste, gemeinschaftliche Ausflüge und so weiter aktuell nicht möglich. Mit unserer Rätselrallye starten wir trotzdem eine Initiative, aber unter dem Motto ‚Alle zusammen – aber nicht gleichzeitig!‘“, erläutert Kantorin Maria Uhle, die die Aktion zusammen mit Gemeindepädagogin Anna-Luise Wenzel auf die Beine gestellt hat.

In St. Petri entsteht eine Kirche in der Kirche

„Werden die an den Stationen aufgenommenen Fotos am Büchertisch in der St.-Petri-Kirche abgegeben, erhält man im Gegenzug Duplo-Bausteine. Daraus soll in der Nordkapelle Stück für Stück eine Kirche in der Kirche als kreatives Gemeinschaftswerk entstehen“, erklärt die Kantorin weiter. „Die Fotos werden später als Collagen zusammengestellt, gerahmt und zum Erntedankfest im September in einer Ausstellung präsentiert. Da jeder aus einer anderen Perspektive die Bilder aufnimmt, dürfte die Zusammenstellung der zehn Motive sehr interessant sein.“

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bevor sich die Teilnehmer per Fahrrad, Auto, Bahn oder zu Fuß auf Tour begeben, brauchen sie die Rätsellandkarte, die gleichsam am Büchertisch oder kontaktlos im Flur des Kirchenbüros Am Kirchplatz 7 zu haben ist. Auf dieser Karte stehen auch die zehn Fragen und eine grobe Orientierung, mit denen die Stationen der Rallye zu erraten und zu finden sind. Etwas Ortskunde ist bei der von Juni bis September laufenden Aktion durchaus von Vorteil.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Tom Schröter