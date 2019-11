Dritte Wunschbaum-Aktion geht an den Start

Wolgast

Im dritten Jahr in Folge bereiten Ben und Katja Arnold von Onkel Ben’s Mittagstisch in Wolgast und deren Mitstreiter ihre Weihnachtsaktion für Kinder in besonderen Lebenslagen aus Wolgast und Umgebung vor. Nach bewährtem Muster sollen in verschiedenen Geschäften im Innenstadtbereich weihnachtliche Wünschebäume aufgestellt werden. Konkret werden diese in der Buchhandlung Henze, in der Schokoladenmanufaktur/Conditorei & Café Biedenweg, im Postel und bei Onkel Ben's selbst platziert. Die Usedomer Bäderbahn konnte ebenfalls als Partner für die Aktion gewonnen werden und stellt einen Wünschebaum im Kundenzentrum in Heringsdorf auf. Somit können sich auch Insulaner als Bescherer beteiligen.

Denn: An den Bäumen hängen insgesamt 100 bis 120 Wunschzettel, die von der Arbeiterwohlfahrt, dem Christlichen Jugenddorfwerk, dem Jugendhaus Peenebunker und dem Verein Shia ausgefüllt wurden. Jeder Wunsch entspricht einem Wert von etwa 15 Euro. Die Teilnehmer der Aktion sind ab dem 25. November aufgerufen, die Zettel abzupflücken und den Kindern die Wünsche zu erfüllen. Die Abgabe der möglichst liebevoll verpackten Geschenke samt dem Wunschzettel sollte bis zum 6. Dezember dort erfolgen, wo die Zettel abgenommen wurden. „Die Übergabe an einen kleinen Teil der Kinder und/oder deren Vertreter mit kleiner Weihnachtsfeier erfolgt Mitte Dezember im Postel“, verkündet Katja Arnold.

Die Beteiligten hoffen wiederum auf eine rege Teilnahme und können auf das Engagement vieler Wiederholungstäter zählen. Wichtig ist dabei die Verbindlichkeit: Wer sich eines der Zettelchen vom Baum abnimmt, sollte auch zuverlässig eine Gabe für ein Kind besorgen. Nur so ist sichergestellt, dass allen beteiligten Mädchen und Jungen zum Fest eine Freude gemacht wird.

Von Tom Schröter