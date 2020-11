Wolgast/Lemberg

Birgit Grundig aus Wolgast hat ihr Versprechen vom Frühjahr eingelöst: In diesen Tagen berichtete sie in Vorträgen in Karlshagen und Anklam von einem Hilfseinsatz, der sie im Januar in die Ukraine führte. Dort gehörte sie zu einer aus zehn Helfern bestehenden Gruppe von Deutschen und Schweizern, die als Vertreter des Vereins Hoffnungsträger Ost unmittelbar vor Ort liebevoll gefüllte Weihnachtspäckchen an sozial schwache Kinder und Familien übergaben.

Die Vortragstour hatte sie wegen der Corona-Pandemie auf diesen Herbst verschoben. Zeitgleich bereiten Birgit Grundig und ihre Mitstreiter in Ahlbeck und Zinnowitz schon die nächste Päckchen-Sammelaktion vor. „Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, dass wir nicht nachlassen und dafür sorgen, dass auch zum bevorstehenden Weihnachtsfest wieder die Geschenkepäckchen und die damit verbundene Freude bei den Empfängern in der Ukraine und in Moldawien ankommen“, verdeutlicht die Peenestädterin.

Ohne die Päckchen bliebe der Gabentisch oft leer

„Wegen der aktuellen Corona-Lage werden Anfang Januar 2021 diesmal keine Teams, sondern voraussichtlich lediglich zwei Vertreter von Hoffnungsträger Ost an der Übergabe der Päckchen teilnehmen“, informiert Birgit Grundig. „Ansonsten kümmern sich Mitarbeiter vor Ort um die Verteilung; die Vorbereitungen laufen bereits.“ Wiederum bilden Open-Air-Gottesdienste sowie Haus- und Familienbesuche den Rahmen der Übergabe, wobei die in Deutschland, Österreich und der Schweiz geschnürten Päckchen für die ukrainischen und moldawischen Mädchen und Jungen oft die einzigen Geschenke zum Christfest darstellen.

Die Wolgasterin Birgit Grundig gehörte zum zehnköpfigen Hilfstrupp, der im Januar in die Ukraine aufbrach. Das Bild zeigt sie beim Verteilen von Weihnachtspäckchen in einem Kinderheim in der Nähe von Galizinowka. Quelle: privat

„Im vorigen Jahr kamen allein in Wolgast und Umgebung 406 Päckchen zusammen. Insgesamt gingen im Januar 9606 Geschenksendungen auf die Reise. Allen fleißigen Päckchenpackern gebührt ein großes Dankeschön“, sagt die 58-jährige Mitinitiatorin, die zur Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Wolgast/ Usedom gehört und in den vergangenen Jahren mehrfach an den Verteilaktionen in den Bestimmungsländern teilgenommen hat.

„Wer wieder Freude daran hat, für die Kinder in diesen ärmsten Regionen Europas Weihnachtspäckchen zu füllen, ist erneut herzlich willkommen“, so Birgit Grundig. In die Päckchen sollen hinein: Spielzeug (Ball oder Kuscheltier), Zahnpasta und eine Zahnbürste, Malstifte und Malheft, zwei Schulhefte (kariert DIN A4), 400 Gramm Nuss-Nougat-Creme, Trinkschokoladen-Pulver, ca. 350 Gramm Süßigkeiten, ca. 200 Gramm Schokolade und ca. 500 Gramm Lebkuchen oder Kekse.

Die meisten der Mädchen und Jungen in der Ukraine und in Moldawien würden ohne die Päckchenaktion zu Weihnachten gänzlich leer ausgehen. Quelle: privat

Es wird gebeten, gemäß der Packliste einzukaufen und zu packen, um Probleme beim Zoll zu vermeiden. Alle Lebensmittel sollten mindestens bis Ende März 2021 haltbar sein. Die Päckchen bitte gut verpacken und zukleben. Dabei kann Geschenkpapier verwendet werden.

Annahmestellen öffnen vom 9. bis 20. November

Annahmestellen befinden sich vom 9. bis zum 20. November jeweils von Montag bis Freitag von 15 bis 18.30 Uhr in Wolgast bei Birgit Grundig in der Chausseestraße 39 (Tel. 038 36/60 08 38 oder 01 76/61 51 44 15), von 14.30 bis 18.30 Uhr in Zinnowitz bei Christel Lippa in der Ahlbecker Straße 19a (Tel. 03 83 77/4 27 30) und von 14.30 bis 18.30 Uhr bei Hellmut Koch in Ahlbeck, Schillerstraße 33 (Tel. 03 83 78/80 82 88). Außerhalb der Zeiten sind telefonische Absprachen möglich.

„Mit Blick auf die Hygienevorschriften bitten wir alle unsere Mitstreiter, bei der Übergabe, die an der Tür erfolgt, eine Maske zu tragen“, betont die Wolgasterin, die Corona zum Trotz auch in diesem Jahr wieder mit einer großen Resonanz rechnet.

Von Tom Schröter