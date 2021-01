Wolgast

Auch in Corona-Zeiten hat das kleine Team der Kantine „Um’s Eck“ im früheren „Nordeck“ hinter dem Wolgaster Kleeblattcenter immer gut zu tun. Inhaber Ingo Taube (61), der das Restaurant in Wolgast-Nord am 7. Oktober 2019 eröffnete, und sein Mitarbeiter Alexander Mundt bekochen ihre Kundschaft hier täglich mit guter deutscher Hausmannskost. Jägerschnitzel mit Nudeln, Königsberger Klopse, Schnitzel, Kohlroulade und Kassler-Krustenbraten stehen zum Beispiel in der kommenden Woche auf dem Speiseplan.

„Bei uns gibt es nichts aus der Tüte“, beteuert Sandra Weiß (41), die sich um die Logistik kümmert. „Die Soße wird aus Mehlschwitze gemacht und die Kartoffeln werden von Hand geschält.“ Die Kunden können zwischen wechselnden Tagesmenüs wählen; außerdem stehen feste Gerichte auf der Speisekarte, die durchgehend zu haben sind. „ Schnitzel mit Bratkartoffeln und Beilage sowie wahlweise mit einem Spiegelei – das ist bei uns eindeutig der Renner“, erklärt Sandra Weiß.

Etliche Wolgaster versorgen sich in der Woche in der Kantine an der Ostrowskistraße im Rahmen des Außer-Haus-Verkaufs mit frischem Mittagessen. „Außerdem haben wir einen Lieferservice, mit dem wir tagtäglich Haushalte und Firmen beliefern; innerhalb der Stadt Wolgast ist der Service kostenfrei“, berichtet die Organisatorin.

Natürlich hoffen auch die „Um’s Eck“-Mitarbeiter, dass die Corona-Pandemie baldmöglichst Geschichte ist. Aber auch bis dahin lassen sie sich die gute Laune nicht vermiesen. „Wir freuen uns schon darauf, wenn wir hoffentlich im Sommer wieder unsere Terrasse öffnen können. Im vorigen Jahr waren die Tische während der Saison immer gut besetzt“, verdeutlicht Mitarbeiterin Nicole Maschke (33).

Von Tom Schröter