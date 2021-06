In Wolgaster Kita Brummkreisel grummelt es weiter

Wolgast

Es knirscht weiter gewaltig in der Wolgaster ASB-Kita „Brummkreisel“. Daran konnte auch eine Aussprache am Dienstag im Sozial- und Kulturausschuss der Stadtvertretung nichts grundlegend ändern. Ein Teil der Eltern, die sich mit einem Bittbrief an die Stadt gewandt hatten, bleibt dabei und dringt auf einen Trägerwechsel. Doch Vize-Bürgermeister Ralf Fischer, der die Diskussion moderierte, machte den Kritikern klar, dass nur bei Vorlage „eklatanter Verstöße gegen das Vertragsverhältnis“ eine Kündigung der Trägervereinbarung mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) seitens der Stadt als Eigentümerin der Immobilie gerechtfertigt sei.

Kritikerin Ina Kycia, die den von 36 Personen unterzeichneten Bittbrief an die Stadt formuliert hatte, präzisierte am Dienstag ihre Vorwürfe gegenüber den „Brummkreisel“-Verantwortlichen. „In der Kita gibt es zu wenig Erzieher; der Betreuungsschlüssel wird nicht eingehalten“, erklärte sie. Indem die aktuell zwölf Vorschulkinder in gemischten Altersgruppen betreut würden, sei keine gezielte Vorbereitung auf die Schule möglich. „Es gibt keine ständige Beaufsichtigung der Kinder auf dem Hof, obwohl sich in unmittelbarer Nähe der Peenestrom befindet“, so Ina Kycia weiter. Und auf der ASB-Homepage sei noch am Dienstag mit einer „bilingualen Kindertagesstätte“ geworben worden, obwohl der Englisch sprechende Erzieher schon vor geraumer Zeit die Einrichtung verlassen habe.

Rückendeckung von ASB-Fachberaterin

ASB-Geschäftsführer Mirko Kagemann widersprach den Anschuldigungen: „Wir haben aktuell sieben Erzieher in der Einrichtung, die von 65 Kindern besucht wird. Das entspricht dem Betreuungsschlüssel, was das Jugendamt des Kreises auch bestätigen wird.“Kagemann erhielt Rückendeckung von ASB-Fachberaterin Monika Hinz, die sich für die Arbeit der Kinder in gemischten Gruppen aussprach: „Dies ist förderlich für die Kinder, weil sie voneinander lernen.“ Auch, so betonte Monika Hinz, dürften sich Kinder eine gewisse Zeit ohne Aufsicht auf dem Außengelände aufhalten, wenn ihnen dies vom Personal entsprechend zugetraut werden könne.

Widersprechen der Kritik: Kita-Leiterin Petra Brandhorst und ASB-Geschäftsführer Mirko Kagemann. Quelle: Tom Schröter

Was das pädagogische Profil anbelangt, erklärte Kagemann, dass dieses nach dem Weggang des erwähnten Kollegen im Einvernehmen mit dem Kita-Elternrat geändert worden sei und nunmehr musikalische Früherziehung beinhalte, die von allen Erzieherinnen umgesetzt werde. Der Eintrag auf der Internetseite werde dahingehend umgehend aktualisiert.

Vizebürgermeister Fischer bat die Redner geduldig mehrfach darum, handfeste Kritikpunkte anzubringen und gangbare Lösungswege aufzuzeigen, konnte damit aber nicht durchdringen. Ina Kycia warf der Kita-Leitung und dem Träger mangelnde Kommunikation und Inkompetenz vor, anders sei die Versetzung bzw. Kündigung von fünf Mitarbeitern aus der Kita nicht zu erklären. „Brummkreisel“-Leiterin Petra Brandhorst sprach ihrerseits wiederum von Unterstellungen und der Verbreitung von Unwahrheiten und unterstrich, dass „das Kindeswohl für uns höchste Priorität hat“.

„Wir brauchen die Unterstützung der Eltern.“

Erzieherin Cornelia Balzuweit, seit 40 Jahren im Beruf, redete den Kritikern ins Gewissen: „Wir wollen positiv in die Zukunft schauen und brauchen dafür die Unterstützung der Eltern und kein Störfeuer von Außen.“ Ein möglicher Wechsel des Kita-Trägers würde zusätzlich für Unruhe sorgen, da in einem solchen Fall sicher nicht alle Erzieherinnen in der Einrichtung verbleiben und die Kinder somit wichtige Bezugspersonen verlieren würden.

Auch Ralf Fischer gab dies zu bedenken. Andererseits lehre die Erfahrung, „dass einmal verloren gegangenes Vertrauen nur sehr schwer zurückzugewinnen“ sei. Trotzdem will ASB-Geschäftsführer Kagemann erneut eine Supervision anberaumen, um die Wogen zu glätten. Der letzte Versuch dieser Art hatte keinen Erfolg gebracht. Abgeordneter Lars Bergemann (Einzelbewerber) regte überdies an, das Kreis-Jugendamt als zuständige Aufsichtsbehörde in den Klärungsprozess einzubinden. „Denn“ so resümierte Bergemann nach der Aussprache, „auch heute sind wieder viele Fragen offen geblieben.“

Von Tom Schröter