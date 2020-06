In Zinnowitz: Knalliger Talk rund um die Vineta-Welten

Zinnowitz

Die Zinnowitzer Vineta-Festspiele 2020 waren mit dem Slogan „Traum ohne Wirklichkeit“ überschrieben. Angesichts der Corona-Krise könnte dieser Titel kaum besser zur aktuellen Situation passen. Denn: In der 24. Openair-Saison auf der Ostseebühne ist alles anders – irgendwie irreal. Das Theater-Virus, das viele Einheimische und Gäste jahrelang infiziert und allsommerlich fest im Griff hatte, wird von Covid-19 dominiert und samt dem Schauspielensemble zu einer Pause gezwungen.

Trotzdem müssen sich die Anhänger des Vineta-Spektakels auch 2020 nicht vollends in Abstinenz üben. Das Format „Zwischen den Wellen. Irdisch und vinetisch“, das am Samstagabend in Zinnowitz Premiere hatte, stellt sich auf die momentane Lage ein und sorgt dafür, dass Vineta nicht gänzlich auch im übertragenen Sinne ins Wasser fallen muss.

Vineta-Erfinder und Autor Dr. Wolfgang Bordel (rechts) erinnerte an die Anfänge des Vineta-Spektakels. Dabei genossen er und Schauspieler Erwin Bröderbauer reichlich Desinfektionsmittel. Quelle: Tom Schröter

Dr. Wolfgang Bordel und Martin Schmidt, der alte und der neue Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, führen das Publikum – rund 180 Zuschauer hatten zur Premiere gemäß den Abstandsregeln auf den Sitzen Platz genommen – hinter die Kulissen der Vineta-Welten. Dabei fließt zwecks Desinfektion reichlich Vineta-Goldwasser, das von Schauspieler Erwin Bröderbauer zwischendurch auch schon mal per Müllzange an durstige Zuschauer als Schluckimpfung abgegeben wird.

Der zwinkernde und sprechende Baum Dar möchte unterdessen wissen: „Warum sind so wenige Zuschauer da – und warum sitzen sie so weit auseinander? Und wo sind überhaupt die Vineter?“ Sogar Staatssekretär Patrick Dahlemann persönlich müht sich redlich, den Knorrigen zu beruhigen und ihm alles zu erklären.

Alles begann 1994 mit einer Lesung der Sage

Der Vineta-Talk offeriert teils kuriose, teils spannende Geschichten aus der bislang 23-jährigen Vineta-Ära – dargebracht live und aus erster Hand von wichtigen Zeitzeugen. „Expertin“ Katha Hoffmann erinnert an die Anfänge, als 1994 zum Abschluss der Chapeau-Rouge-Saison in Heringsdorf rund 2000 Gäste kamen. Dabei wurde damals die Vineta-Sage lediglich vorgelesen und „ein bisschen mit dem Laser gefunkelt“. Das Theater habe urplötzlich „eine Marktlücke gewittert“. Worauf „Vineta-Erfinder“ und Autor Dr. Bordel klar stellt: „Was heißt hier Marktlücke? Hier war keine Lücke, hier war kulturelles Brachland, naja fast.“

Und dann wird es endlich auch knallig, feurig und bunt: Als Anna Jamborsky, erst Möhrchen knabbernd, plötzlich zwischen Feuersäulen tanzt und singt, und Erwin Bröderbauer – seit 1997 alljährlich beim Vineta-Spektakel in tragenden Rollen zu erleben – frühere Vineta-Songs zelebriert, begleitet von Donner, Rauch und Kugelblitzen. Die Kampfchoreografen Reiko Rölz und Sebastian Hildebrand zeigen als Schwertkämpfer Proben ihres Metiers, sogar in Zeitlupe. „Es gab auch schon die eine oder andere Verletzung, wobei auch Zähne und Zahnteile auf der Bühne lagen“, erzählt Rölz.

Lisa Lange (mit Buch) aus Frankfurt/Oder erwies sich als profunde Kennerin der Vineta-Szene. Sie war mit ihrer Familie nach Zinnowitz gekommen (von links): Günter und Silvia Lange, Leonie, Lisa, Tobias, Luce und Franziska. Quelle: Tom Schröter

Eine kurzweilige Stunde lang ziehen die Akteure die Zuschauerschar in ihren Bann. „Ich fand’s richtig klasse“, resümiert Matthias Richter aus Herzberg südlich von Berlin. Der 44-Jährige ist eigens für diesen Abend 360 Kilometer hin und wieder zurück getourt. „Für mich gehört ,Vineta’ inzwischen einfach dazu und ich will die Macher auch jetzt in der Krise unterstützen“, erklärt der junge Mann. Auch Lisa Lange aus Frankfurt/Oder findet den Abend „toll“. Die 16-Jährige ist seit 2012 mit Haut und Haar dem Vineta-Trubel verfallen, kennt alle Lieder, Details der Inszenierungen und trägt sogar Schuhe mit ihrem Titel ihres Vineta-Lieblingslieds „Die Welt gehört den Träumen“. Als Lisa den Vineta-Quiz meistert, verspricht ihr Wolfgang Bordel sogar, sie in eines der nächsten Stücke schauspielerisch einzubauen.

Für Lisa, die Schauspielerin werden möchte, ist dies ein Glücksfall und für Bordel eine neue Herausforderung. „Seit wann schreiben Sie eigentlich ,Vineta’?“, will Intendant Schneider von Bordel wissen. „Seit 24 Jahren und sicher auch noch weitere 100 Jahre, wenn nicht Corona wieder dazwischen kommt. Ich gehöre schließlich zur Corona-Risikogruppe.“

Von Tom Schröter