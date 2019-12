Zinnowitz

Ein fulminantes Neujahrskonzert 2020 verspricht die Vorpommersche Landesbühne für den 1. Januar. Und das gleich im Doppelpack, denn das auf Usedom schon beinahe Heimvorteil genießende Salonorchester Metropol Berlin gibt am ersten Tag des neuen Jahres um 15 und um 19 Uhr zwei stimmungsvolle Konzerte in der Zinnowitzer „Blechbüchse“. Wie bekannt und beliebt, erklingen dabei legendäre Operetten und Schlagermelodien aus der „guten alten Zeit“. Diesmal unter der Überschrift: „ Wien grüßt Berlin“. Es ist bereits das 21. Konzert dieser Art – stets gefeiert, ausverkauft und umjubelt, was für die Professionalität und das außerordentlich vitale Spiel der namhaften musikalischen Gäste aus der Spree-Metropole spricht.

Zum Jahresauftakt darf sich das Publikum darauf freuen, dass sich der musikalische Reigen von der österreichischen Operettenhochburg an der Donau ins eher etwas frech-frivole und zugleich schwungvolle Berlin spannt. Es erklingen Melodien von Carl Millöcker und Emrich Kalman, aus der „Maske in Blau“ und von Paul Lincke. Denn bekanntlich liebt der deutsche Hauptstädter nichts so sehr wie seine „Musike“. Für die Moderation zuständig ist anno 2020 Frank Jesko-Idler; es singen Manja Sabrowski (Sopran) und Christoph Schröder (Tenor). Beide studierten Gesang an der Hochschule für Musik „ Hanns Eisler“ und haben bereits überaus erfolgreiche Konzerte und Rollen auf den Bühnen von Bayreuth, Coburg und natürlich Berlin hingelegt.

Die Sopranistin Manja Sabrowski. Quelle: Agentur

Sabrowski, die zuletzt an den Wuppertaler Bühnen als Lona in „Glückliche Reise“ zu begeistern wusste, freut sich besonders auf den Abstecher an die von Berlin aus schon fast zu spürende Ostsee. Sie verbindet den Auftritt mit zwei Tagen Insel-Kurzurlaub mit Ehemann und Labradorhunden. Im Genre Operette verfügt die gebürtige Berlinerin über ein bemerkenswert umfangreiches Repertoire und hat bereits nahezu sämtliche wichtigen Partien gesungen; von der Gräfin Mariza bis zur Cardasfürstin. In Fachkreisen gilt sie daher bereits als eine „Operettendiva par excellence“.

„Operette ist das Leichte, was so schwer zu machen ist“, beschreibt sie diese ihre spezielle Profession, die sie Jahr für Jahr zu zahlreichen Konzerten führt; in der Vergangenheit übrigens auch schon zweimal nach Zinnowitz. Und ihre Erinnerungen daran sind durchweg positiv. Nicht zuletzt wegen des „witzigen“ Konzertortes, einer ehemaligen Strandkorbhalle. An ihrer Seite zu erleben sein wird mit Christoph Schröter ein Sänger, der unter anderem in „Kiss me Kate“, „La Traviata“ und „La Boheme“ von sich reden machen konnte. 2010/2011 war er Ensemblemitglied an der Komischen Oper Berlin.

Die gefeierten Zinnowitzer Operettenkonzerte – Tickets für die Konzerte 15 und 19 Uhr: unter Telefon 03971/26 888 00 sowie an der Abendkasse – stehen für Musikgenuss und den Umstand, dass die schon vor Jahrzehnten tot gesagte Operette noch immer lebt – und wie! Für das Salonorchester Metropol Berlin beginnt seit über zwei Jahrzehnten das neue Musik-Jahr mit dem Gastspiel an der Küste, und das aus Einheimischen wie Touristen zum Jahreswechsel bestehende Publikum weiß das zu würdigen. Vom ersten Titel an bis zum legendären Radetzky-Marsch wird geklatscht, mitgesungen, geschunkelt und gefeiert, so wie es einst in Wien und Berlin der Fall war und heute noch immer ist.

Von Steffen Adler