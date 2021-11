Zinnowitz

Jeder Besucher, der in den vergangenen 24 Jahren bei den Vineta-Festspielen in Zinnowitz war, kennt den Eingangsbereich des Freilufttheaters. Auf der rechten Seite steht ein flaches Kassenhäuschen aus DDR-Zeiten, dann kommt der kleine Torbogen und rechts hinter dem Kassenhäuschen gibt es Bier, Bratwurst und Brezel – teilweise von den Schauspielern selbst verkauft. Die Zeiten sind jetzt vorbei. In diesen Tagen wurde damit begonnen, das Gelände völlig neu zu entwickeln und die ersten Teile abzureißen. Mitarbeiter der Vorpommerschen Landesbühne waren in dieser Woche damit beschäftigt, den Imbiss zu entfernen und in der kommenden Woche soll das Kassenhäuschen dem Erdboden gleichgemacht werden. Dies stammt noch aus tiefsten DDR-Zeiten und ist eigentlich als Bungalow gebaut.

An gleicher Stelle soll in Containerbauweise ein Märchen- und Sagenzentrum entstehen. Einrichten will man es im Eingangsbereich der Vineta-Bühne und damit dem Umstand Rechnung tragen, dass „Die Vielfalt des Sagenerzählens in Mecklenburg-Vorpommern“ durch die Deutsche UNESCO-Kommission ins Register Guter Praxisbeispiele des Immateriellen Kulturerbes (IKE) aufgenommen wurde.

Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich mit Märchen und Sagen beschäftigen, können sich bei der Vorpommerschen Landesbühne melden, um eine Bühne für ihre Kunst zu bekommen. „Es sind schon einige Projekte gelaufen und wir haben schon Anmeldungen für das kommende Jahr“, sagt Wolfgang Bordel, Vorsitzender der Kulturfabrik.

Künstlern wieder eine Chance nach Corona geben

Viele Künstler saßen im vergangenen Jahr durch den Corona-Lockdown teilweise untätig zu Hause und konnten ihre Kunst nicht an die Öffentlichkeit bringen. Um Künstlern wieder Auftrittsmöglichkeiten zu geben und der Kultur- und Veranstaltungsbranche eine Perspektive zu eröffnen, lobte die Kulturstiftung des Bundes damals das Förderprogramm „Kultursommer 2021“ aus. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald erhielt dafür den Zuschlag.

Innenhof bekommt neues Gesicht

Der Innenhof hinter dem Eingangsbereich soll komplett umgestaltet werden. Wie Hans-Jürgen Engel, technischer Leiter der Vorpommerschen Landesbühne mitteilt, soll in den kommenden Wochen in Containerbauweise das Märchen- und Sagenzentrum entstehen. „Erst wird das Kassenhäuschen abgerissen und dann werden die Fundamente für die Container gegossen. Die fertigen Container stehen bereits in Wolgast bei einem Unternehmen, welche diese für Messepräsentationen genommen hatte.

Geplant ist, dass das Kassenhäuschen ab Mittwoch abgerissen wird. „Auch die Betonflächen aus dem Innenhof sollen verschwinden und durch Pflastersteine ersetzt werden. Damit wird das komplette Gelände etwas barrierefreier“, erklärt Engel.

Bund stemmt Großteil der Kosten

Rund 180 000 Euro kostet die gesamte Maßnahme. „Ein sehr großer Teil wird vom Bund gefördert“, erklärt Bordel. In dem Märchen- und Sagenzentrum sollen dann unter anderem Lesungen oder andere kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Auch für den Imbiss wird ein neuer Platz gefunden.

Von Hannes Ewert