Zirchow

140 Wohnungen in zehn dreigeschossigen Häusern in unmittelbarer Nähe zur Haffküste und teilweisem Blick auf das Stettiner Haff, dazu verschiedenste Freizeiteinrichtungen: So soll einmal das neue Ferienhausgebiet „Im Kiefernhain“ des Projektentwicklers Bonava aussehen, mit dessen Bau gerade begonnen wurde. Das erste der zehn geplanten und genehmigten Wohngebäude im B-Plan-Gebiet steht. „Bis 2023 wollen wir hier fertig sein“, sagt Susanne Weißflog, die Projektleiterin.

Sie ist in der Nähe von Greifswald zu Hause und kennt das vier Hektar große Areal sehr gut. „Jetzt sieht es ja ein bisschen kahl aus, eben nach Baustelle, aber das wird sich noch ändern“, sagt sie. Dem Naturpark Insel Usedom, in dem man sich befinde, soll Rechnung getragen werden. Deshalb werde Bonava passend zum Namen des Ferienhausgebietes und zum sandigen Standort sehr viele Kiefern neu pflanzen, dazu Sanddorn und andere passende Sträucher. „Wir werben ja direkt mit unserer Naturverbundenheit, also muss dem auch Rechnung getragen werden“, erklärt Weißflog.

Häuser haben jeweils drei Saunen

Die Firma Bonava aus dem brandenburgischen Fürstenwalde ist eine der größten Investoren auf dem Gelände südlich des Flughafens. Bonavas Mutterkonzern hat ihren Sitz in Schweden. Mit dem neuen Ferienhausgebiet soll einerseits das herrliche Usedomer Hinterland noch mehr Gästen bekannt gemacht werden, andererseits soll mit dem Vorhaben die Infrastruktur in und um Zirchow verbessert werden. „Wir haben zum einen für unsere Häuser umgeplant: Alle Häuser haben einen eigenen Wellnessbereich, damit sie auch im Herbst und Winter lukrativ für Erholungssuchende sind“, sagt Susanne Weißflog.

In jedem Dachgeschoss der insgesamt zehn Häuser lässt Bonava eine Saunalandschaft einbauen – drei verschiedene Saunatypen, eine ist komplett barrierefrei. So wie alle Wohnungen. Außerdem erhalten fünf Häuser ein Kellergeschoss, das sich die Bewohner dann mit dem Nachbarhaus teilen.

„Praktisch haben immer zwei Häuser einen Keller zur Verfügung, um sich einen Fitnessraum einzurichten, ein Spielzimmer für die Kinder, wenn es regnet und auch einen Raum zum gemeinsamen Beisammensein. Das kommt bei unseren Kunden gut an, die Wohnungen verkaufen sich sehr gut“, berichtet die Projektleiterin.

Aus den Ferienwohnungen blickt man Richtung Stettiner Haff. Quelle: Cornelia Meerkatz

Fitnessparcours und Poollandschaft

Die Pläne reichen sogar noch weiter: Bonava hat sich mit dem Investor des benachbarten Ferienhausgebietes „Oase am Haff“ zusammengetan, um auf dem Gelände direkt entlang der Grenze zum Flughafen einen großen Freizeit- und Wellnessbereich im Freien zu schaffen.

„Es soll ein Fitnessparcours entstehen, dazu Spazierwege in einem parkähnlichen Gelände, auch eine Fläche für Beachvolleyball und einen kleinen Bolzplatz haben wir im Visier. Außerdem wird es nach der Fertigstellung eine Dünenlandschaft mit einem maritimen Themenspielplatz hier geben und eine richtige Poollandschaft“, blickt Susanne Weißflog in die Zukunft.

Der Freizeitbereich soll auch einen Bouleplatz mit Picknickmöglichkeit und eine Hundeauslaufzone umfassen. Besonders wichtig ist der Projektleiterin der Hinweis, dass die Einrichtungen nach ihrer Fertigstellung auch von den Zirchowern bzw. den Einwohnern der umliegenden Orte mit genutzt werden dürfen. „Familie Irkens als Investor der ’Oase am Haff’, die auch ihren Hauptwohnsitz von Düsseldorf nach Zirchow verlegt hat, war sofort dabei, als Investoren die Kräfte zu bündeln“, erzählt Weißflog.

Bauen mit einheimischen Firmen

Doch nicht nur die ehrgeizigen Pläne sorgen dafür, dass die Projektleiterin von einer wunderbaren Baustelle spricht. „Wir arbeiten zu einem großen Teil mit einheimischen Firmen von der Insel Usedom, aus der Wolgaster, Greifswalder und Anklamer Ecke. Das haben wir schon bei unserem vorherigen und jetzt fertiggestellten Ferienhäusern im idyllischen Fischerdorf in Zirchow so gehandhabt“, sagt Susanne Weißflog. 15 reetgedeckte Häuser unterschiedlicher Größe und Ausstattung hat Bonava dort gebaut.

Zusammenarbeit mit Behindertenzentrum im Visier

„Mit regionalen Firmen sind wir immer gut gefahren, die Qualität der ausgeführten Arbeiten war sehr gut. Wir können auf diese Weise zugleich das heimische Handwerk unterstützen“, bestätigt auch der Seniorberater von Bonava, Helmut Kunze. Er und Weißflog wollen es jedoch nicht nur beim regionalen Handwerk belassen.

„In unserer unmittelbaren Nähe befindet sich das Behindertenzentrum und die Schule zur individuellen Lebensbewältigung. Wir wollen mit ihnen Kontakt aufnehmen und haben uns deshalb bereits an den Landkreis gewandt, damit eine Verbindung zustande kommt“, erzählt Susanne Weißflog.

Helmut Kunze ist Bonava Senior- berater und sehr an einer Zusammenarbeit mit dem nahe gelegenen Behindertenzentrum interessiert. Quelle: Cornelia Meerkatz

Sie kann sich beispielsweise gemeinsame Baumpflanzungen vorstellen, auch ein Baustellenbesuch ist denkbar oder eine gemeinsame Feier, wenn die Häuser fertig sind. „Wir sind sehr an einer guten und gedeihlichen Nachbarschaft interessiert, denn gerade Menschen mit Einschränkungen bereichern doch unser Leben auf so vielfältige Weise“, betonen Projektleiterin und Seniorberater.

Auf dem Areal nahe des Flugplatzes in Zirchow war bis zur Wende die Rote Armee untergebracht. Vor Jahren sollte dort eigentlich die Ferienclubanlage „Vitalwelt Inselträume“ umgesetzt werden. Davon ist jedoch nichts mehr übrig. Nun entstehen zehn Kilometer von den Kaiserbädern entfernt Ferienwohnungen.

Ein Großteil wurde bereits im sogenannten Fischerdorf, nur 100 Meter Luftlinie vom jetzigen Areal „Im Kiefernhain“ und der „Oase am Haff“ entfernt, umgesetzt. Alle Flächen sind als Ferienhausgebiete ausgewiesen und genehmigt.

Von Cornelia Meerkatz