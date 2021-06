In der Nähe von Wusterhusen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Wusterhusen

Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße 22 unweit von Wusterhusen ein Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben war ein 22-jähriger Fahrer mit einem Pkw VW Passat auf der Straße aus Richtung Wusterhusen unterwegs. Kurz vor der Ortslage Stevelin kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit fünf Bäumen.

Eine Kontrolle des Atemalkohols des Fahrers ergab einen Wert von 0,79 Promille. Daher wurden der Führerschein beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus in Greifswald gebracht, während sich die Freiwillige Feuerwehr Wusterhusen um am Unfallort ausgelaufene Betriebsstoffe kümmerte. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Von Tom Schröter