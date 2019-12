In diese Projekte will die Gemeinde Zinnowitz im kommenden Jahr investieren

Zinnowitz

Die gute Nachricht zuerst: In Zinnowitz wird im kommenden Jahr wieder kräftig in die Infrastruktur des Ortes investiert. Ob Möskenweg, Hohe Straße, Hinter den Tannen oder die Blumenstraße: Gerade die Straßenprojekte stehen bei den Investitionsvorhaben im Haushalt ganz weit oben. Am Dienstagabend wurde der Finanzplan für das kommende Jahr von den Gemeindevertretern abgesegnet. Insgesamt stehen Investitionen von 7,2 Millionen Euro auf dem Plan.

Straßensanierung und neues Feuerwehrauto im Etat

Nicht nur Anwohner von kaputten Straßen können aufatmen, auch die Freiwillige Feuerwehr des Ortes bekommt 2020 ein neues Tanklöschfahrzeug übergeben. In diesem Fall teilen sich der Landkreis Vorpommern-Greifswald, das Bundesland MV und die Gemeinde Zinnowitz die Kosten zu je einem Drittel.

Neue Sporthalle wird gebaut

Peter Usemann leitet die Geschicke des Ostseebades Zinnowitz. Quelle: WLG

Um den Vereins- und Schulsport im Ort sicherzustellen, investiert die Gemeinde in den kommenden Jahren in den Neubau einer Sporthalle –angrenzend an den jetzigen Hallenkomplex. „Es soll eine Zweifeldersporthalle werden. Ein Komplex soll für den Vereins- und Schulsport vorgehalten werden. Den jetzige Teil soll die Sportschule nutzen“, erklärt Bürgermeister Peter Usemann. Er erklärt aber auch, dass es abhängig von Fördermitteln ist, wann und wie gebaut werden kann. Alle Hallen sollen dann über Verbindungswege erreichbar sein. „Im kommenden Jahr sind zunächst Planungskosten in Höhe von 100 000 Euro vorgesehen“, so Usemann.

Kleinere –aber nicht weniger bedeutende Investitionen – sind der Anbau eines Fahrstuhls am Ärztehaus (25 000 Euro), ein Hebekissen für die Feuerwehr (2800 Euro), ein Löschwasserbrunnen (15 000 Euro) in der Dünenstraße und die Erneuerung der Rolltore am Bauhof (15 000 Euro).

Spielplatz an Promenade geplant

Zu den größten touristischen Investitionen gehören der Neubau eines Spielplatzes (500 000) an der Promenade auf Höhe des Palace-Hotels, die Erneuerung der Strandabgänge D und P (500 000 Euro) und den Neubau von Strandtoiletten. Eine davon soll unter anderem am Strandabgang 8Q installiert werden. Derzeit gibt es dort nur die Container-Lösung. Gerade in den Sommermonaten wird die Toilette von vielen Besuchern des Sportstrandes und der Beachbar genutzt.

Bereits im ersten Quartal 2020 soll der Kreuzungsbereich Wachsmann-Straße/Salzhorst beruhigt werden. „Dies ist ein Unfallschwerpunkt im Ort“, so Usemann. Er beobachtete in der Vergangenheit, dass es oft zu brenzligen Situationen kam. Unter anderem wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Mit der Maßnahme erhöhen wir auch die Sicherheit der Schüler, die dort täglich unterwegs sind.“

Gemeinde verliert Zuweisungen in Höhe von 70 000 Euro

Es gibt jedoch auch einen kleinen Wermutstropfen bei der Betrachtung des Haushalts. Sorgen bereite Kämmerer Marco Biedenweg das Finanzausgleichsgesetz des Landes, weil die Gemeinde dadurch zu den 15 Verlierern im gesamten Bundesland gehört. „Die Gemeinde hat sehr viele Einnahmen durch Steuern, da es hier sehr viel Gewerbeansiedlung gibt. Durch die neue Gesetzgebung fällt uns dies jedoch auf die Füße“, sagt er. „Die Gemeinde Zinnowitz ist als Grundzentrum durch das neue Finanzausgleichsgesetz stark benachteiligt, da sie Zuweisungen in jährlicher Höhe von 700 000 Euro verliert“, erklärt Biedenweg. Durch die neue Gesetzeslage sollen steuerstärkere Gemeinden die Schwächeren finanziell unter die Arme greifen. Die Herausforderung in der Gemeinde Zinnowitz: „Die Umverteilung ist für Zinnowitz zu überproportional“, sagt er.

Mehrere Projekte gestrichen

Da durch das Finanzausgleichsgesetz viel Geld in der Gemeindekasse fehlt, musste der Rotstift angesetzt werden. „Das sind unter anderem die Neugestaltung der Ortseingänge für 300 000 Euro und die Ertüchtigung des Gehweges an der Bundesstraße 111 vom Möskenweg zur Hafenstraße“, erklärt Biedenweg. Bürgermeister Peter Usemann (UWG) betonte allerdings, dass die Projekte nicht komplett gestrichen, sondern nur um ein weiteres Jahr verschoben werden. Wie Usemann erklärt, sollen die Ortseingänge im Zusammenhang mit anderen Baumaßnahmen des Straßenverkehrsamtes erneuert werden.

