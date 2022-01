In diesen Orten auf Usedom gilt die Kurkarte auch als Busticket

Insel Usedom

Mit der Kurkarte die gesamte Insel erkunden – ganz so weit ist es zwar noch nicht. Mit Beginn des neuen Jahres gibt es auf Usedom aber einen ersten Schritt auf dem Weg zum großen Ziel: eine Insel – ein Erhebungsgebiet einschließlich Wolgast. Immerhin sind es acht Seebäder, die seit 2022 ihre Kurkarten gegenseitig anerkennen. Wer beispielsweise von Koserow nach Ahlbeck fährt und dort auf der Promenade spaziert oder am Strand kontrolliert wird, muss nicht noch einmal Kurtaxe zahlen. Die Regelung gilt für die Gemeinden Ostseebad Heringsdorf, Karlshagen, Trassenheide, Zinnowitz, Zempin, Koserow, Loddin und Ückeritz.

Für einige Nutzer der Kurkarte gab es in den ersten Tagen aber einen Dämpfer. Sie wollten mit der Kurkarte den Bus der Usedomer Bäderbahn (UBB) nutzen, was nicht funktionierte. „Die gegenseitige Anerkennung impliziert nicht die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs“, betont UBB-Geschäftsführer Jörgen Boße. Es sei denn, der oder die Nutzer haben die Kurkarten in den Kaiserbädern oder in der Gemeinde Ückeritz erworben. In diesen beiden Kommunen ist die kostenlose Nutzung des ÖPNV in der Kurkarte schon integriert.

Boße: Wir rechnen mit Ärger

„Wir rechnen mit Ärger, weil das bislang wenig kommuniziert wurde. Wir hatten schon Anfragen von Gästen, die das nicht verstehen“, sagt Boße. Mit der Kurkarte, beispielsweise aus Koserow, ist eine Gratis-Busfahrt auf den UBB-Linien nicht möglich. Das gilt auch für die Seebäder im Inselnorden sowie der Inselmitte.

Inhaber einer Kurkarte der Kaiserbäder können seit August 2018 kostenlos das gesamte Busliniennetz der Usedomer Bäderbahn (UBB) nutzen, für die Ückeritzer Kurkarte gilt das seit 2020. „Von der Einwohnerzahl der beiden Kommunen, den Tagesgästen und Urlaubern macht das etwa 50 Prozent der Insel aus, was schon eine Größenordnung darstellt“, so Boße.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Karlshagen könnte sich Bürgermeister Sven Käning dieses Modell sehr gut vorstellen, doch vieles spricht aus seiner Sicht noch dagegen. „Die Busse sind nicht ausgelastet und viel zu groß. Das mag sicher für den Schülerverkehr passen, für den Alltag nicht“, so Käning. Er begrüßt die Kurkarte als Busticket, „dann müssen aber auch alle Gemeinden im Inselnorden ins Boot geholt werden, auch Mölschow und Peenemünde.“ Beide Kommunen hoffen, wie viele andere Orte der Insel – beispielsweise Benz, Rankwitz oder Kamminke –, auf die Anerkennung von Usedom als ein Erholungsgebiet und somit einheitliches Erhebungsgebiet für touristische Abgaben.

Kurkarten-Inhaber können öffentliche Einrichtungen nutzen

Auf einen weiteren Vorteil der aktuellen Regelung bis Jahresende verweist Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos). Für den Besuch der Ostseetherme in Ahlbeck – gegenwärtig coronabedingt geschlossen – muss man seine Kurkarte vorzeigen, um dann den Eintritt zu bezahlen. „Da gelten auch die Kurkarten der sieben anderen Seebäder“, sagt die Rathaus-Chefin und ergänzt: „Es gibt keine Kurkarte zweiter Klasse.“ Kurkarteninhaber können die öffentlichen Einrichtungen und öffentlich bereitgestellten Angebote aller Seebäder nutzen.

Koserows Gemeindeoberhaupt René König ist skeptisch, wenn es um den Busverkehr geht: „Herr Boße ist sich nicht sicher, ob die Busse im Sommer die Fahrzeiten einhalten können, wegen der vielen Staus. Unser Ziel muss es deshalb sein, bei der Lösung für den ÖPNV auch die Bahn zu integrieren.“

Daran wird gearbeitet, wie Anne Sturzwage, Modellregion-Projektmanagerin, informiert. „Ortsübergreifende Mobilitätsangebote sollen in die Kurabgabe integriert werden, so dass perspektivisch alle Kurkarteninhaber das Angebot von Bus und Bahn kostenfrei nutzen können. Das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit hat vor diesem Hintergrund bereits Gespräche mit der Usedomer Bäderbahn und der DB Regio Nordost aufgenommen. Derzeit laufen die Verhandlungen. Ziel ist die Einführung einer inselweiten GästeCard inklusive Straße und Schiene zum Ende der Projektlaufzeit“, sagt Sturzwage. Das Projekt „Modellregion Insel Usedom mit der Stadt Wolgast“ läuft vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2022.

Von Henrik Nitzsche