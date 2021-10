In diesen Usedomer Seebädern gilt ab 2022 eine Kurkarte

Heringsdorf

Die Modellregion „Insel Usedom mit der Stadt Wolgast“ nimmt Fahrt auf. Ab 2022 gilt in den acht Seebädern der Insel quasi nur noch eine Kurkarte. Dahinter steckt die gegenseitige Anerkennung, die jetzt vertraglich unter Federführung der Usedom Tourismus GmbH (UTG) festgezurrt wurde. Am Donnerstagabend stimmten die Heringsdorfer Gemeindevertreter als letzte Gemeinde dieser Regelung zu.

Einheimische und Gäste aus Koserow brauchen dann beispielsweise bei einem Besuch in Heringsdorf keine Tageskurkarte mehr kaufen, wenn sie ihre von Koserow vorzeigen. Das Gleiche gilt für die Seebäder Karlshagen, Trassenheide, Zinnowitz, Zempin, Koserow, Loddin und Ückeritz. „Die gegenseitige Anerkennung ist ein erster Schritt in der Modellregion“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos). Die Vereinbarung soll befristet bis Ende der Projektlaufzeit gelten.

Ziel der Modellregion – Projektlaufzeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2022 – ist es, die Insel Usedom und Wolgast als ein einheitliches Erhebungsgebiet zu betrachten. Möglich macht das ein neues Gesetz im Land, was „Tourismusort“ und „Tourismusregion“ einstuft. Damit soll es kleineren Gemeinden ermöglicht werden, ihre touristische Infrastruktur künftig zu finanzieren und eine Abgabe zu erheben. Das betrifft auf Usedom beispielsweise Gemeinden, wie Benz, Kamminke, Peenemünde oder Rankwitz. „Wenn es gelingt, diese gemeinsame Kurabgabe umzusetzen, wäre das ein Meilenstein“, sagte kürzlich Anne Sturzwage, die seit 1. März Modellmanagerin ist.

Für den jetzt erfolgten ersten Schritt haben sich die acht Kommunen auf keinen Finanzausgleich geeinigt. Die Tagessätze sind in den Seebädern unterschiedlich. In Zempin zahlt man in der Hauptsaison 2,30 Euro pro Tag, in Koserow sind es 2 Euro, in Ückeritz 2,50 Euro.

Finanzieller Mehraufwand in den Kaiserbädern

Für die Gemeinde Heringsdorf bedeutet die Regelung ab 2022 einen Mehraufwand von 60 000 bis 70 000 Euro, so Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis), Vorsitzender des Eigenbetriebsausschusses, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. „Das sollte es uns wert sein, um mit der Modellregion voranzukommen“, sagt Merkle. Zusätzliche Kosten hätten die drei Seebäder im Inselnorden durch den Vertrag nicht, so Verwaltungschefin Kerstin Teske. Der Schritt sei überfällig gewesen: „Endlich wird hier gelebte Praxis legalisiert.“

Seit vielen Jahren ringen die Usedomer Kommunen bereits um die gegenseitige Anerkennung, die stillschweigend mancherorts bereits angewendet wurde. Weil es auf der Insel ein Wirrwarr aus Ostseebädern, Kurorten, Seeheilbädern und Dörfern gibt, konnten Touristen und Einheimische oftmals schwer nachvollziehen, warum in einigen Orten die Taxe fällig wird und in anderen nicht. Von einem großen Flickenteppich war die Rede. Damit soll nun Schluss sein.

Die Kurtaxe ist aber nur ein Bestandteil der Modellregion, die auch eine digitale Gästekarte und ein inselweites kostenfreies Angebot für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vorsieht. Bislang gibt es dieses Angebot, kostenfrei mit der Kurkarte den ÖPNV (Bus) nutzen, nur in den Kaiserbädern und in Ückeritz. „Dafür fehlt es einfach noch an der Struktur im Inselnorden. Das fängt bei Umsteigebahnhöfen an und hört bei Parkmöglichkeiten auf“, so Kerstin Teske.

Perspektivisch soll es Gespräche mit der Bahn geben. Gegenüber der OZ hatte die Modellmanagerin von positiven Signalen der DB Regio berichtet. Außerdem gebe es Pläne für inselweite Fahrradverleihsysteme, die in die Kurabgabe integriert werden sollen.

Von Henrik Nitzsche