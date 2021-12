Industriehafen Lubmin zieht positive Jahresbilanz

Lubmin

Der Industriehafen Lubmin wird seine gesteckten Ziele zum Jahresende 2021 erreichen und das Jahr mit einem gut ausgeglichenen Haushalt abschließen, erklärt Hafenchef Axel Vogt, der zugleich seit 2009 Lubminer Bürgermeister ist. Das Geschäftsergebnis ist vor allem auf die Umschlagsgüter Raps und Rapsschrot für die Viterra Lubmin GmbH und die Anlandung von Grundöl per Tankschiff für das Unternehmen Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH zurückzuführen.

In beiden Segmenten hat sich der Umschlag mit zusammen 65 200 Tonnen versteigt. Daneben gab es Umschlag für andere Unternehmen, zum Beispiel Liebherr und die Krebs-Gruppe, die ebenfalls mit Betriebsteilen in Lubmin vertreten sind. Ein weiteres langjähriges Geschäftsfeld sind neben dem Güterumschlag und der dauerhaften Verpachtung von Land- und Wasserflächen an andere Dienstleister auch die verschiedenen Offshore- Energieprojekte in der Ostsee, wie die beiden Nord-Stream-Projekte und die Windstromprojekte Ostwind 1 und 2.

Geschäftsbeziehungen sollen ausgebaut werden

In den kommenden Jahren sollen vor allem gemeinsam mit dem Logistikpartner, der Brunsbüttel Ports GmbH (Schramm group), die bestehenden guten Geschäftsbeziehungen am Industriestandort Lubminer Heide ausgebaut werden. „Daneben wollen wir unser Netzwerk auf andere Ostseeanrainerstaaten mit ihren Häfen ausdehnen“, so Vogt.

Eigentümer des kommunalen Industriehafens Lubmin sind die Gemeinden Kröslin, Lubmin und Rubenow, zusammengeschlossen in einem Zweckverband, dem auch die Betreuung und Entwicklung des gültigen Bebauungsplanes obliegt. „Kritikpunkt ist allerdings die Tatsache, dass unser Zweckverband allein für alle Kosten im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Solltiefe des Fahrwassers auf einer Länge von ca. 2,8 km aufkommen muss und wir dafür im Gegensatz zu anderen Häfen im Land bisher keine Landes- oder Bundesunterstützung für Ausbaggerungen erhalten haben. Der Unterhaltungsbedarf ist aufgrund der Wetter- und Strömungsverhältnisse im Greifswalder Bodden nicht unerheblich und immer wiederkehrend“, so Vogt weiter.

Das beeinträchtige die Wettbewerbsfähigkeit. „Auf der anderen Seite ist der Hafen ein wichtiger Standortfaktor für die Ansiedelung und Erweiterung von Betrieben. Die seit etwa 2009 erreichte und wachsende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Industrie- und Gewerbegebietes dürfte auch in Schwerin bekannt sein. Hier wünschen wir uns Gespräche mit der Landesregierung MV, um tragfähige Lösungen zu finden.“

Von chl