Viele Polinnen und Polen können in diesem Jahr nicht so ausgelassen Ostern feiern wie sonst. Grund dafür sind stark gestiegene Lebensmittelpreise. Experten sagen, dass die Einwohner Polens ein Drittel mehr für den Ostereinkauf bezahlen müssen als im letzten Jahr. Das wirkt sich auch auf die Preise in Restaurants aus.