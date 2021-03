Inhaberwechsel im Autohaus in Kölpinsee auf Usedom

Kölpinsee

Am 26. Februar ist eine Ära zu Ende gegangen: Birgit Stüben, Inhaberin des Autohauses Stüben in Kölpinsee hat sich aus dem Berufsleben verabschiedet. Dafür dankten ihr am Montag der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Greifswald, Robert Schultz, und Kai Kruse als stellvertretender Obermeister der Kfz- Innung des Kreises.

Mit der Gründung der Firma im Jahre 1976 durch ihren Vater Kurt Stüben begann in Ückeritz die 45-jährige Geschichte. MZ, Lada und Multicar waren die Fahrzeuge, die in den Jahren bis zur Wende repariert wurden. Dann stand nach Wende die Entscheidung an, neu bauen oder nicht? Familie Stüben entschied sich für einen kompletten Neubau in Kölpinsee. 1991 gab es dazu den Werksvertrag mit Toyota.

Von einem Tag auf den anderen Autohaus-Chefin

„Das waren aufregende Jahre“, berichtet Birgit Stüben. Gemeinsam mit ihrem Vater und fünf bis sechs Mann weiteren Mitarbeitern schufen sie sehr schnell einen stabilen Kundenstamm. „Dann kam für mich der Sprung ins kalte Wasser – quasi über Nacht: Seit Mai 2005 musste ich das Autohaus auf Grund einer plötzlich schweren Erkrankung meines Vaters alleine führen“, erzählt Birgit Stüben.

Das Autohaus Stüben war weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. „Als jahrelanges Innungsmitglied wurde sie immer als freundliche und faire Berufskollegin geschätzt“, so Kai Kruse. Dennoch, der Abschied fällt nicht leicht. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlasse ich in vier Wochen endgültig mein Büro. Freundlicherweise kann ich in Absprache mit dem neuen Inhaber des Autohauses die letzten Büroarbeiten noch erledigen“, sagt Stüben.

Traurig stimmt sie jedoch, dass sie sich auf Grund der Corona-Maßnahmen nicht von ihren Kunden verabschieden und vor allem für die jahrelange Treue nicht richtig bedanken konnte. Es sei eine wundervolle Zeit gewesen, versichert sie.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Autohaus Peene GmbH neuer Eigentümer

Neuer Inhaber des Autohauses in Kölpinsee ist das Autohaus Peene GmbH mit Niederlassungen in Greifswald und Demmin. Kai Kruse hieß das Autohaus Peene mit den Geschäftsführern Andreas Dreyer und Holger Wahl auf der Insel Usedom herzlich willkommen und bot ihnen Unterstützung durch die Kfz- Innung an.

Was waren die Bedingungen an den neuen Inhaber? „Alle Mitarbeiter müssen übernommen werden“, so Stüben. Dem wurde entsprochen. Der ehemalige Auszubildende Phillip Steinhöfel ist jetzt sogar Filialleiter in Kölpinsee. Nach seiner Kfz-Ausbildung machte er gleich noch eine im Bereich Verkauf.

Ihr größter Wunsch für die Zukunft ist es, gesund zu bleiben. Auf die Frage nach ihren zukünftigen Plänen strahlt die Mutter einer erwachsenen Tochter, die sehr erfolgreich ihre eigenen Wege gegangen ist: „Ich kann mich jetzt um meinen zwei Monate alten Enkel kümmern.“

Von Cornelia Meerkatz