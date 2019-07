Heringsdorf

Es ist das erste Einsatzfahrzeug seiner Art, das die Polizei auf Usedom in diesem Sommer testet. Ehrensache, dass da der Chef persönlich zur Probefahrt vorbeikommt: Am Donnerstag drehte Innenminister Lorenz Caffier am Strand von Heringsdorf eine Runde mit „Polaris Ranger EV“.

Was so heißt wie ein futuristisches Gefährt aus der Star-Wars-Filmreihe und aussieht wie ein Spaßmobil für hippe Beachboys, ist ein echter Dienstwagen für Polizisten auf Verbrecherjagd.

Schneller am Strand unterwegs

Seit einem Monat wird das Elektro-Mobil im Rahmen eines Pilotprojektes auf der Insel getestet. Die Bilanz ist rundum erfreulich: „Vor allem am Strand sind die Beamten nun schneller unterwegs“, berichtet der Leiter der Polizeiinspektion Anklam, Gunnar Mächler. In den Sommermonaten komme es etwa immer wieder vor, dass Kinder vermisst werden. Neben der DLRG und Wasserwacht suche auch die Polizei regelmäßig nach den kleinen Mädchen und Jungen. Bisher habe man dabei ausschließlich fußläufig zum Teil lange Distanzen zurücklegen müssen, was bei hochsommerlichen Temperaturen nicht nur anstrengend sein, sondern auch viel Zeit in Anspruch nehmen könne. „Mit Hilfe des Rangers können wir schneller suchen und die Bevölkerung um Hilfe bitten“, so Mächler.

Ob der Geländewagen nach viermonatiger Testphase übernommen wird, ist noch unklar. Auch ob der dann mit einem Blaulicht ausgestattet wird, muss zu gegebener Zeit entschieden werden. Dem Innenminister machte die Probefahrt als Beifahrer auch ohne eingeschaltete Sirene sichtlich Spaß.

js