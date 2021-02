Krummin

Seit Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr wird der 52-jährige Torsten Jarling aus Krummin auf der Insel Usedom vermisst. Der Mann wurde letztmalig am 22. Februar, also am Montag, gegen 16 Uhr bei seiner Wohnanschrift gesehen und ist seit diesem Zeitpunkt unbekannten Aufenthaltes. Der Gesuchte benötigt ärztliche Hilfe.

Torsten Jarling ist etwa 1,90 Meter groß, von normaler Statur, hat blonde Haare und trägt eine Brille. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Bei der Suche nach dem Krumminer kamen am Dienstagabend auch die Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

So sieht Torsten Jarling aus. Quelle: Polizei

Die Polizei setzte die Suchmaßnahmen am Mittwoch fort. Auch der Hubschrauber soll nochmal zum Einsatz kommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt die Polizei in Heringsdorf unter 038378 2790 entgegen. Hinweise können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Cornelia Meerkatz