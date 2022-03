Insel Usedom: Ab 30. März gilt höchste Waldbrandwarnstufe 5

Insel Usedom

Das Forstamt Neu Pudagla auf der Insel Usedom zieht die Reißleine: Ab Mittwoch, den 30. März, gilt auf der gesamten Insel Usedom die höchste Waldbrandwarnstufe 5. Waldbesucher sollten daher beim Betreten der grünen Lungen sehr achtsam sein und nicht rauchen. Das Forstamt weist zudem darauf hin, dass bitte auch auf das Grillen in der Nähe des Waldes in den nächsten Tagen zu verzichten ist. Hintergrund für das Festlegen der höchsten Waldbrandwarnstufe zum jetzigen Zeitpunkt ist die seit Wochen andauernde Trockenheit.

Es reichen eine kleine Zigarettenkippe oder ein paar Funken aus der Glut beim Grillen – und im Handumdrehen kann der Wald in Flammen stehen. Erst vor zwei Wochen brannten durch Unachtsamkeit bei einer Hantieren an einer Feuertonne mehrere Hektar Ödland und Wald in Jägerhof. Durch das Feuer wurden 120 Jahre alte Buchen und Kiefern vernichtet. Denn gerade in den Monaten März und April besteht die höchste Gefahr für einen Waldbrand: Dann ist das frische Grün noch nicht durch. Durch das trockene Laub ist auch der Boden und das alte Gras komplett vertrocknet. Feuer bereitet sich da in Sekundenschnelle aus, zumal es schon viele Wochen keinen Regen gab.

Auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald warnt. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr und die Ordnungsbehörden fordern alle Bürgerinnen und Bürger auf, offenes Feuer zu vermeiden. „Spaziergänger, Fahrradfahrer und Reiter, die eine Rauchentwicklung bemerken, sollen diese Beobachtung sofort unter der Notrufnummer 112 an die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises melden“, bittet Ordnungsamtsleiter Werner Hackbarth. So könnten Großbrände verhindert werden.

Von Cornelia Meerkatz