Insel Usedom: Beliebte „Klassik am Meer“-Reihe startet vor Ostern Ticketverkauf

Kölpinsee

Der Frühling ist da, der Sommer schon beinah in Sicht. Und damit auch die 23. Spielzeit des Schauspielfestivals „Klassik am Meer“ auf der Insel Usedom. Los geht es mit der Premiere der diesjährigen Neuproduktion „Pension Kästner. Ein Abend voller Musik und Reime“ am 8. Juli. Die Spielleitung hat erneut Philip Tiedemann inne, der im Vorjahr für seine Tabori-Inszenierung gefeiert wurde. Für die Ausstattung sorgt wie gehabt Alexander Martynow. Auf der Bühne agieren Oliver Seidel, Anatol Käbisch, Krista Birkner und Henrik Kairies.

Gespielt wird wieder im Bernsteinsaal des Hotels „Seerose“ in Kölpinsee. Und um sich schon möglichst frühzeitig die besten Plätze für eine der elf Abendvorstellungen zu sichern, können bereits ab dem 14. April Tickets erworben werden. Das Ganze geschieht auf der Homepage des Vereins (www.klassik-am-meer.de) über das Reservix-Kartenportal.

Kästner beliebt beim Publikum

Die Klassik-Verantwortlichen haben sich dieses Jahr für den berühmten Dresdner Kinderbuchautor („Emil und die Detektive“, „Das doppelte Lottchen“) und Chronisten seiner Zeit, Erich Kästner (1899-1974), entschieden. Er gilt in Literatur- und Theaterkreisen als moderner Klassiker, dem zwar kein Denkmalsockel gewidmet wurde, der aber in den Herzen vieler Leser und Zuschauer fest verankert ist und bis heute hoch geschätzt wird. Und das umso mehr oder gerade deshalb, weil Kästner auch stets ein politisch Denkender war; volksnah, intelligent und eben einfach unterhaltsam.

Soloabende mit namhaften Künstlern

Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen neben der Neuproduktion Solo-Abende mit namhaften Künstlern. Erneut mit von der Partei sind der legendäre Peter Bause, der Mime und preisgekrönte Autor Ulrich Hub sowie der aus der „SoKo Leipzig“ bekannte Schauspieler Steffen Schröder. Außerdem live zu erleben sein werden – wie im Vorjahr – Carmen Maja Antoni, der Mime Oliver Nitsche sowie das Duo Krista Birkner und Ex-Tatort-Kommissar Boris Aljinovic mit der Story um „Kleopatra am Meer“.

Termine der Kästner-Aufführungen: 8. Juli (Premiere) sowie 14. und 15. Juli; 4., 5., 8., 18. und 19. August sowie 1., 2. und 8. September (letzte Vorstellung).

Der Kartenvorverkauf startet am 14. April. Ticketreservierungen und -käufe bei Reservix, auf der Homepage des Vereins sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen in den Kurverwaltungen auf Usedom. Sämtliche Vorstellungen beginnen um 19.30 Uhr.

Über die jeweils gültigen Hygienevorschriften, Spielpläne und eventuelle Änderungen sowie weitere Programmdetails der Klassik-Sommerreihe wird ebenfalls auf der Website des Vereins informiert.

Von Steffen Adler