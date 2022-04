Heringsdorf/Trassenheide

Familie Liewert aus dem Berliner Bezirk Treptow-Köpenick macht regelmäßig Urlaub in Ahlbeck auf Usedom. Sie lieben die Kaiserbäder. Am zurückliegenden Wochenende waren sie wieder vor Ort – diesmal aus einem ganz besonderen Grund: Die Berliner beteiligten sich am Frühjahrsputz in der Gemeinde.

„Uns ist bei unseren letzten Besuchen des Öfteren Müll am Strand und im Gemeindegebiet aufgefallen. Dann haben wir die Bürgermeisterin angeschrieben und gefragt, was man dagegen machen kann“, berichtet die Familie. Sie wollten aber nicht nur meckern, sondern auch gerne als Urlauber mit anpacken, sagen sie. „Sofort bekamen wir von Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken eine sehr freundliche Antwort mit der Einladung zum Clean up Day am 2. April. Die haben wir natürlich gerne angenommen“, schildern die Berliner.

Viele Helfer sorgten im Umfeld der Ahlbecker Kriegsgräberstätte, die im vergangenen Herbst komplett von Wildschweinen verwüstet wurde, wieder für Ordnung und Sauberkeit. Quelle: Krischan Ritter

Bei der Aufräumaktion am Sonnabend bei eisigen Temperaturen haben ungefähr 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit angepackt. Dazu gehörten neben der Urlauberfamilie auch Einwohnerinnen und Einwohner und Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung mit ihren Familien. Besonders im Bereich der Promenade, aber auch an der Kriegsgräberstätte des Sowjetischen Ehrenmals in Ahlbeck, die im Herbst vergangenen Jahres durch Wildschweine stark verwüstet wurde, packten die Helfer an und räumten auf.

Aufräumen und Pflanzen auch in Trassenheide

Zusammen mit den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr fand im Ostseebad Trassenheide der diesjährige Frühjahrsputz statt. Die Schneeflocken am Sonnabend hielten die fleißigen Helfer nicht von der Aufräumaktion ab. Mit Winterjacke, Mütze und Schal bekleidet, beteiligten sich nach Angabe der Kurverwaltung etwa 55 Einwohner und Trassenheide-Liebhaber am Frühjahrsputz. Mit dabei war auch der amtierende Bürgermeister Michael Dumke.

Mitglieder der Feuerwehr säubern auch das eigene Gelände. Quelle: Kurverwaltung

Geputzt, gepflanzt und aufgeräumt wurde ab 9 Uhr in kleinen Gruppen. Währenddessen bereitete die Freiwillige Feuerwehr Trassenheide Erbsensuppe vor, die es nach Abschluss der Arbeiten als Stärkung gab.

Von Cornelia Meerkatz