Ein 34-Jähriger verlor am Sonnabendabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Die Polizei stellte bei ihm erheblichen Alkoholkonsum fest.

Insel Usedom: Betrunkener fährt in Heringsdorf in Gartenzaun

Unfall Insel Usedom - Insel Usedom: Betrunkener fährt in Heringsdorf in Gartenzaun

Unfall Insel Usedom - Insel Usedom: Betrunkener fährt in Heringsdorf in Gartenzaun