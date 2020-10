Insel Usedom: Bund übergibt Grenzstation an Heringsdorf

Ahlbeck

Mehrere Jahrzehnte wurde in Ahlbeck auf der Insel Usedom die deutsch-polnische Grenze kontrolliert. Nun hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als bisherige Eigentümerin die ehemalige Grenzübergangsstelle an die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf veräußert. Weil aus ihr ein internationales Begegnungszentrum entstehen soll, konnte der eigentliche Kaufpreis so weit verbilligt werden, dass er null Euro beträgt.

„Durch die Veräußerung unterstützt die BImA die Begegnung und den Austausch von jungen Menschen aus Deutschland und Polen“, erläutert Sabine Neuke, Verkaufsleiterin der BImA in Rostock. Gemeinsam mit der polnischen Stadt Swinemünde ( Swinoujscie) hatte die Gemeindevertretung des Ostseebades Heringsdorf beschlossen, den Grenzstreifen zu entwickeln.

Das Ziel ist es, ein besonderes Angebot vor allem für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus beiden Ländern zu schaffen, bei dem die Potenziale aus Natur- und Kulturraum mit dem touristischen Potenzial der Region verknüpft werden. Mit der Liegenschaft, die für Bundeszwecke mittlerweile entbehrlich ist, soll dies gelingen.

Das nun veräußerte Grundstück hat eine Größe von rund 8000 Quadratmetern und verfügt über einen Bürocontainerbau und einen Garagenkomplex, die bis 2018 von der Grenzzolldirektion sowie als Grenzübergangsstelle genutzt wurden. In das Verwaltungsgebäude, das in Modulbauweise errichtet wurde, soll zukünftig die neue Begegnungsstätte einziehen: Dort werden Seminar- und kleine Besprechungsräume Platz finden, außerdem die Büros der Verwaltung.

Auf dem Gelände wird darüber hinaus der Bauhof der Gemeinde seinen neuen zentralen Standort erhalten.

