Insel Usedom: Bundespolizei schnappt gesuchten Fahrraddieb in Ahlbeck

Ahlbeck

Am frühen Montagmorgen wurde die Bundespolizei durch das Polizeirevier Heringsdorf über einen versuchten Fahrraddiebstahl im Seebad Ahlbeck informiert. Kurze Zeit später konnte eine Person am Ortsausgang Seebad Ahlbeck auf dem Radweg in Richtung des ehemaligen Grenzüberganges mit einem Fahrrad festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Person gab an keine Ausweispapiere mit sich zu führen. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks nach Identitätspapieren wurden diverses Werkzeug, das typisch für Diebstähle ist, festgestellt. Beim Abtasten der Jacke wurde eine auf die Person ausgestellte ID-Karte aufgefunden.

Es handelte sich um einen 32-jährigen Polen. Die Überprüfung der Personalien im Fahndungssystem ergab gleich zwei bestehende Haftbefehle zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaften Berlin und Stralsund, jeweils wegen Diebstahl. Als Geldstrafe waren insgesamt 1014,50 Euro festgelegt. Da der Mann über keine finanziellen Mittel verfügte, wurde er für die nächsten 76 Tage in die Justizvollzugsanstalt Stralsund eingeliefert.

Von Cornelia Meerkatz