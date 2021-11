Insel Usedom: Corona-Alltag in Pflegeheimen mit Tests, Impfnachweisen und Brettspielen

Zinnowitz

Hinter Cornelia Seiffert und ihrem Team von der Ahlbecker Pommernresidenz liegen harte Monate. Seit mehr als eineinhalb Jahren arbeiten die Männer und Frauen in dem Seniorenheim quasi schon im Ausnahmezustand. Besonders die Alten- und Pflegeheime hat es in der Corona-Zeit sehr hart getroffen. Zu Beginn der Pandemie waren es die Orte, in denen sich das Virus auf irgendeinem Weg hineinschleuste und dann dafür sorgte, dass die Bewohner erkrankten – oft mit tödlichem Ausgang. Die Konsequenz waren unter anderem strikte Besuchsverbote.

Corona-Schnelltests kosten bis zu 20 Euro

Um die Bewohner von Altenheimen bestmöglich zu schützen, sollen jetzt ungeimpfte Mitarbeiter jeden Tag auf das Virus getestet werden. Auch Gäste, die ihre Angehörigen besuchen wollen, müssen erst zum zertifizierten Schnelltest. Auch geimpfte oder genesene Besucher von Alten- und Pflegeheimen sollen laut Sozialministerium aufgrund der bundes- und landesweit stark steigenden Corona-Neuinfektionen getestet werden. Eine Testpflicht dieser Personengruppe auf Grundlage der derzeit geltenden Pflege und Soziales Corona-Verordnung besteht jedoch noch nicht. Sie tritt durch eine aktualisierte Verordnung aber bereits am 11. November in Kraft. „Wir bieten hier im Haus in einem bestimmten Zeitfenster kostenlose Tests an, aber da kann nicht jeder Besucher kommen. Heißt also, dass die Gäste auf die öffentlichen kostenpflichtigen Tests zurückgreifen müssen. Das gefällt verständlicherweise nicht jedem, denn so ein Test kostet bis zu 20 Euro“, erklärt Cornelia Seiffert.

Brettspiele sind ohne Abstand wieder möglich

Für die Bewohner selbst herrscht gewissermaßen wieder Normalität im Alltag. Zumindest das, was man unter Corona-Bedingungen als „normal“ bezeichnen kann. „Sie spielen innerhalb ihrer Wohnbereiche sehr gerne ‚Mensch ärgere dich nicht‘ miteinander. Seit dem Sommer ist es wieder möglich, dass sich die Männer und Frauen wieder derart näherkommen dürfen, dass sie Brettspiele spielen dürfen“, erklärt Leiterin Seiffert. Die vorhergehenden Monate waren geprägt von Mindestabstand, Masken und zeitweisen Besuchsverboten.

Kontakt oft nur über Videotelefonie

Die Mitarbeiter sind froh, dass wieder Angehörige kommen dürfen. „Wir haben alles dafür getan, dass sich Bewohner und Angehörige wenigsten auf dem digitalen Weg nahe kommen. Die Angehörigen schickten Videos und wir haben ein Filmchen davon gemacht, wenn sich die Bewohner das Video angeschaut haben. So konnte man wenigstens den Angehörigen die Emotionen zeigen. Anders war es leider nicht möglich“, erklärt sie. Harte Zeiten – sowohl für die Mitarbeiter als auch die betroffenen Familienmitglieder.

Corona-Ausbruch in Ahlbeck Ende März 2020

Die knapp 60 Bewohner der Residenz erhielten mittlerweile ihre dritte Corona-Impfung. Auch ein Großteil des Personals bekam bereits die sogenannte Booster-Impfung. Zurück zu Abstandsregeln, Besuchsverboten und Isolation möchte niemand mehr im Haus. „Das war für alle richtig hart. In 30 Jahren am Haus habe ich sowas noch nie erlebt“, erzählt Seiffert. Ende März 2020 brach in dem Heim das Coronavirus aus. Ein Teil der Bewohner musste sogar evakuiert werden.

Es gab aber auch die schönen Augenblicke. „Im Sommer waren wir bei einer Zirkus-Vorstellung in Bansin dabei. Sowohl für die Mitarbeiter als auch die Bewohner war es ein sehr schöner Tag. Von den positiven Erinnerungen zehren wir bis heute“, sagt sie. Jetzt freuen sich die Bewohner auf die Weihnachtszeit – am 4. Dezember soll auf dem Innenhof einen Weihnachtsmarkt stattfinden.

Täglicher Corona-Test für ungeimpfte Mitarbeiter

Auch im „Haus Sorgenfrei“ in Zinnowitz kehrt gewissermaßen wieder normaler Corona-Alltag ein. „Die Bewohner dürfen sich innerhalb ihrer Wohnbereiche frei bewegen und sie kommen auch wieder zusammen, um gemeinsam Märchen zu schauen oder zu lesen“, sagt Leiterin Annett Schröder. Um die Sicherheit so hoch wie möglich zu halten, werden auch dort ungeimpfte Mitarbeiter täglich und geimpfte Mitarbeiter zweimal in der Woche auf das Virus getestet. Seit längerer Zeit gab es keine positiven Fälle im Haus. „Darüber sind wir sehr froh“, sagt Schröder und klopft drei Mal auf Holz. Nur im vergangenen Jahr gab es drei Wochen lang Einschränkungen durch positive Fälle. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses gehörten Anfang Januar 2021 zu den ersten Senioren des Landkreises, welche von mobilen Impfteams angesteuert wurden. Mittlerweile hat ein Großteil der Bewohner im Oktober über ihre Hausärzte die dritte Corona-Impfung bekommen. „Einige Bewohner haben sie aber auch abgelehnt“, sagt sie.

Angehörige dürfen nach wie vor ihre Liebsten in den Heimen besuchen. Es sei jedoch für das Haus ein enormer Verwaltungsaufwand, damit alles reibungslos klappt. „Jeder Besuch muss genau dokumentiert werden, damit im Falle einer Infektion auch nachverfolgt werden kann, wer wo gewesen ist“, sagt sie. Bei den Angehörigen gibt es bislang aber keine Probleme – ein Großteil sei geimpft und damit entfällt auch der Test beim Einlass. „Wir müssen aber die Zertifikate überprüfen, Listen schreiben und diese aufbewahren“, erklärt sie.

