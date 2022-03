Insel Usedom: Dafür gibt das Seebad Zinnowitz in diesem Jahr Geld aus

Zinnowitz

Ein neues Vereinshaus, schicke Spielplätze, weitere Klassenräume, Strandtoiletten und Beginn der Planungen für die neue Seebrücke – das Seebad Zinnowitz will in diesem Jahr knapp 4,3 Millionen Euro investieren. Die Gemeindevertreter haben für diese und weitere Vorhaben mit ihrer Zustimmung zum Haushalt grünes Licht gegeben, wie Bürgermeister Peter Usemann (parteilos) betont.

Das neue Vereinhaus

Auf dem Sportplatz an der Dr.-Wachsmann-Straße soll ein neues Vereinshaus für den SV Eintracht Zinnowitz gebaut werden. Das alte, sich dort noch befindliche Gebäude ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern auch marode und bedarf dringend der Erneuerung. Anstatt zu kleckern und nur „Schönheitskosmetik“ zu betreiben, wird richtig investiert und neu gebaut. 375 000 Euro sind in diesem Jahr dafür vorgesehen. Im kommenden Jahr werden noch einmal 135 000 Euro dafür bereit gestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf über ein halbe Million Euro. „Wir haben uns um Fördermittel bemüht und 125 000 Euro Zuschuss erhalten, so dass der Neubau in diesem Jahr beginnen kann. Das neue Vereinshaus soll dann vom gesamten Sportverein genutzt werden, aber auch anderen Vereinen zur Verfügung stehen, wenn sie beispielsweise Versammlungen durchführen wollen“, erläutert der Zinnowitzer Bürgermeister.

Das Vereinsgebäude des SV Eintracht Zinnowitz wird durch einen Neubau ersetzt. Quelle: Tilo Wallrodt

Neue Klassenräume in der Grundschule

500 000 Euro kommunale Gelder und knapp 105 000 Fördermittel sollen in den Umbau der Grundschule fließen. Aus den bisherigen alten Horträumen werden angesichts steigender Schülerzahlen nun dringend benötigte Klassenräume. Außerdem wird ein neuer zweiter Rettungsweg in der oberen Etage der Schule geschaffen und es wird der Verbindungsweg von der Grundschule zum neuen Hortgebäude hergestellt. Auf diese Weise können sich die Mädchen und Jungen nicht nur schnell, sondern auch sicher zwischen beiden Gebäuden bewegen. Geld gibt es außerdem für die Grundschule aus dem „Digitalpakt Schule“ des Landes, auch die Kommune beteiligt sich an den Kosten für die weitere Digitalisierung.

Die Grundschule im Dannweg erhält weitere Klassenzimmer. Quelle: Tilo Wallrodt

Seebrücke und neue Turnhalle

Das Ostseebad Zinnowitz soll eine neue moderne Seebrücke bekommen, die zum Wahrzeichen des Ortes wird. Noch steht nicht fest, wie das Bauwerk einmal genau aussehen wird. Die Gemeindevertreter sind sich aber quer durch alle Fraktionen einig, dass in diesem Jahr die Planungen für den Neubau angeschoben werden müssen. 100 000 Euro werden in diesem Jahr dafür im Haushalt bereitgestellt.

Für den Bau einer neuen Seebrücke werden Gelder für die Planungen bereitgestellt. Quelle: Tilo Wallrodt

Weitere 100 000 Euro will die Gemeinde für Planungsleistungen ausgeben für die neue Turnhalle auf dem Gelände der Sportschule. Gebaut werden soll dann im kommenden Jahr. Derzeit veranschlagte Kosten für den Neubau: 2,5 Millionen Euro. Die neue Zwei-Felder-Turnhalle soll vorrangig dem Zinnowitzer Schulsport vorbehalten sein.

Spielplätze im Ort

Die sich die jüngsten Zinnowitzer und natürlich auch die jungen Gäste im Seebad wohlfühlen, werden mehrere Spielplätze erneuert und aufgewertet. Das meiste Geld – immerhin 55 000 Euro – wird benötigt, um den Spielplatz im Kulturhauspark mitten im Ort zu sanieren. Es werden mehrere neue Spielgeräte aufgestellt, ebenso neue Bänke. Auch neuer Sand wird aufgebracht. „Der Spielplatz liegt im Zentrum unserer Gemeinde und ist ein Aushängeschild. Alles soll einladend wirken. Die Kinder sollen sich dort wohlfühlen“, sagt Peter Usemann, selbst Familienvater. Für die Sanierung konnten zudem Fördermittel eingeworben werden.

Der Spielplatz im Kulturhauspark in Zinnowitz wird für 55 000 Euro komplett erneuert. Quelle: Tilo Wallrodt

In drei weitere Spielplätze, die ein neues frisches Aussehen erhalten sollen und sich im Ginster- und Schlehenweg sowie im Trassenheider Weg befinden, investiert Zinnowitz weitere 70 000 Euro.

Touristische Investitionen

Einheimische und Urlauber fordern schon seit langem moderne Strandtoiletten. In diesem Jahr ist es so weit: Nahe des Strandaufgangs zum Sportstrand und am entgegengesetzten Ende des Strandes sollen in den kommenden zwei Jahren die bisherigen Toilettencontainer durch neue Strandtoiletten ersetzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 246 000 Euro in diesem und noch einmal 400 000 Euro im kommenden Jahr.

Ein Toilettencontainer in Zinnowitz in Höhe Sportstrand. In diesem Jahr soll mit dem Bau moderner Strandtoiletten begonnen werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Straßenbau

Die größte geplante Maßnahme ist die Erneuerung des Gehweges in der Ahlbecker Straße im Bereich vom Möskenweg bis zur Hafenstraße. Mit dem Gehwegbau geht auch die Installation neuer Straßenlaternen einher. 530 000 Euro sind im Haushalt in diesem Jahr dafür vorgesehen. Bürgermeister Usemann und die Gemeindevertreter sehen dies als sehr wichtige Aufgabe an, weil damit zugleich der Startschuss gegeben wird für die Neugestaltung der Ortseingänge. „Derzeit können wir damit wahrlich nicht glänzen. Doch in den kommenden Jahren werden wir unsere Ortseingänge so gestalten, dass sie eines so beliebten und bekannten Seebades würdig sind“, betont das Gemeindeoberhaupt.

Für die Sanierung der Seestraße, der Trassenheider Straße und der Frankstraße werden die Planungen ausgelöst. Neu gebaut werden zudem für 115 000 Euro im Ort mehrere Löschwasserbrunnen, auf der Promenade werden Hydranten errichtet. Die Erneuerung des Regenwasserdükers am Bahnhof kostet um die 100 000 Euro. Und nicht zuletzt werden Sanierungsarbeiten am Friedhof der Gemeinde erfolgen.

„Das alles sind wichtige Maßnahmen in die Infrastruktur des Ortes und ich bin sehr froh, dass die Gemeindevertretung mit ihrem Votum ein deutliches Signal gesetzt hat, um Zinnowitz noch attraktiver zu machen. Viele der Vorhaben werden ja über mehrere Jahre realisiert – aber der Beginn in diesem Jahr signalisiert den Einheimischen wie den Urlaubern und Tagesgästen, dass wir sie in einem schmucken Seebad willkommen heißen wollen“, so Bürgermeister Peter Usemann.

Von Cornelia Meerkatz