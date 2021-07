Insel Usedom: Darum gibt’s in Heringsdorf jetzt eine Kita voller kleiner Kaiser

Heringsdorf

Diese Kita lässt Kinderherzen höher schlagen: Die Volkssolidarität Vorpommern-Greifswald hat in Heringsdorf in unmittelbarer Nähe zur Grundschule und zum Hort für 2,7 Millionen Euro einen Kita-Neubau mit 114 Plätzen realisiert. 1,5 Millionen Euro davon wurden gefördert. Das zweistöckige Gebäude in warmen Gelb- und Blautönen entspricht nicht nur den Vorgaben nach einem modernen Zweckbau, sondern wird durch die Großzügigkeit des Gebäudes und die vielen liebevollen Details Kinder und Eltern gleichermaßen begeistern. Zudem wird mit dem Haus der Bildungscampus am Gothenweg weiter vervollständigt.

Seit 1. Juni werden die ersten Kinder in der Kaiser-Kita betreut. „Wir lassen es langsam angehen und füllen die Plätze nach und nach auf“, erläutert die Leiterin der neuen Kaiser-Kita, Ricarda Knötzel. Es gibt eine Krippen- und eine Kindergartengruppe. Im September kommt eine dritte Kindergruppe dazu. Wenn einmal alle Plätze belegt sind, werden 18 Krippen-, 54 Kindergarten- und 45 Hortkinder der 1. und 2. Klasse in der Kita betreut. Derzeit gibt es aber noch freie Kapazitäten.

Ricarda Knötzel leitet die neue Kaiser-Kita der Volkssolidarität in Heringsdorf. Damit bis zur offiziellen Einweihung am 29. Juli alles fertig ist, pflanzt sie gegenwärtig herrliche Bauernhortensien mit ein. Quelle: Cornelia Meerkatz

Ausrichtung auf Sprache und Naturverbundenheit

Das Besondere: Ricarda Knötzel leitet nicht nur die Kaiser-Kita, sondern eine weitere – die Einrichtung Ostsee-Knirpse in Heringsdor – und das seit 13 Jahren. „Ich freue mich auf diese Herausforderung“, sagt sie. Auch ihr Kollege Kersten Fubel, der den bereits existierenden Hort leitet, wird zusätzliche Aufgaben übernehmen und für die Hortbetreuung in der neuen Kita zuständig sein. „Das macht schon Sinn, die beiden Gebäude – das alte und das neue – sind über Fahrstuhl, Durchgänge und Treppenhaus miteinander verbunden. Da wurde auf ganz kurze Wege geachtet“, so Knötzel.

Für die Krippen- und Kindergartenkinder wurde im Erdgeschoss ein Refugium geschaffen, das seinesgleichen sucht. In die Planung und die Entscheidungen bei der Einrichtung der Räume wurden die Erzieher von Anfang an mit in die Entscheidung einbezogen. „Das motiviert unwahrscheinlich“, versichert Ricarda Knötzel. Durch die Ausrichtung der Kita auf Sprache und Naturverbundenheit haben sich die Erzieherinnen und Erzieher Gedanken gemacht, was die Sprache besonders anregt. „Es sind Märchen. Sie regen zum Zuhören, Mit- und Nacherzählen an und fördern auch die Kreativität. Daher auch der Name Kaiser-Kita, denn den Kaiser gibt es vorwiegend im Märchen. Dass es zugleich eine Wertschätzung gegenüber unserer Heimatgemeinde, den Dreikaiserbädern, ist, macht es umso schöner“, findet die Leiterin.

Deutsch, Englisch, Polnisch und Plattdeutsch

Sprache gibt es aber nicht nur durch Märchen. Mit Hilfe von polnischen Muttersprachlern wird neben der polnischen Sprache auch Englisch in der Kita gesprochen, denn in diesem jungen Alter lernen sich Sprachen sozusagen im Handumdrehen durch Zuhören und Nachplappern. „Wir achten als Erzieher zudem darauf, dass auch die eigenen Wurzeln, das Plattdeutsche, nicht zu kurz kommt. Das alles vermitteln wir mit Geschichten, Liedern und Tänzen, denn spielerisch lernen Kinder am schnellsten“, weiß die Leiterin. Das Projekt ist etwas Besonderes in der Grenzregion: „Drei Kitas – zwei Sprachen – ein Weg“, dahinter steht der Neubau von drei Kindertagesstätten auf der Insel Usedom unter Federführung der VS. In Heringsdorf, Zinnowitz und Swinemünde entstehen Kitas mit bilingualer Ausrichtung (deutsch und polnisch).

Karol (M.)ist in Swinemünde zu Hause. In der Kaiser-Kita wird er mehrsprachig aufwachsen. Obwohl er noch kein deutsches Wort sprechen kann, fühlt er sich sehr wohl und versteht bereits vieles, auch dank seiner Freunde, der fünfjährigen Zwillinge Tara und Thies. Quelle: Cornelia Meerkatz

Von polnischer Seite gibt es bereits erste Anmeldungen für die Kaiser-Kita. Karol, ein aufgeweckter dreijähriger Junge, spricht zwar noch kein Wort Deutsch, aber er versteht schon nach wenigen Tagen in der Kita ganz viel und die Frage, ob es ihm gefalle, bejaht er mit kräftigem Kopfnicken und strahlenden Augen. Nicht ohne Grund lautet das Motto der Kita: „Wir setzen unseren Kindern die Krone auf.“ Sie hängt im Spiegelsaal, wo die Kinder morgens zusammenkommen, um in den Tag zu starten. Natürlich fehlt auch eine kleine Theaterbühne samt diverser Kostüme für Aufführungen nicht. Für Prinzessinnen, Könige und Kaiser ist allerhand zur Auswahl dabei.

Hexenhaus und beleuchtete Wichtelbäume

Ein Traum für sich ist der weiträumige Außenbereich, der mit viel Liebe durch das Personal zum Märchen- und Zauberwald kreiert wurde. Vom Hexenhäuschen über eine Kettenbrücke bis hin zum Kriechtunnel, Nestschaukel und Wassermatschanlage ist alles dabei. Im Rosenpavillon können Dornröschen und Rapunzel zu Leben erwachen und in den Wichtelbäumen hängen bunte Lichter und Lampions, die das Kita-Gelände auch am Abend herrlich beleuchten und als Zauberwald sichtbar machen.

In diesem Hexenhaus auf dem Gelände der Kaiser-Kita herrscht bald große Betriebsamkeit. Quelle: Cornelia Meerkatz

Doch auch für kleine Forscher, Sportfreaks und Künstler gibt es großzügig gestaltete Räume, wo nicht allabendlich alles weggeräumt werden muss. Dazu kommen Schlummerecken für all jene, die eine kleine Auszeit vom großen Toben brauchen. „Es soll sich hier jedes Kind wohlfühlen“, sagt Ricarda Knötzel. Das gilt auch für die Hortkinder, die über eine riesige Außenterrasse im oberen Stockwerk verfügen, auf der sie Hausaufgaben machen, spielen oder im Strandkorb träumen können. Dazu kommt durch die bodentiefen Fenster ein wunderbarer Blick direkt in die Zweige der Bäume, wo Vögel fröhlich tirilieren. Nur einen Steinwurf von der Kita entfernt beginnt zudem der Kur- und Heilwald, so dass auch viele Gesundheitsangebote gemacht werden können. Dazu gehören übrigens auch der Verzicht von Haushaltszucker und Weizenmehl bei der Ernährung.

Für die Hortkinder der 1. und 2. Klassen steht eine riesige Dachterrasse zum Hausaufgaben machen, Spielen und Träumen bereit. Quelle: Cornelia Meerkatz

Tag der offenen Tür am 29. Juli

Bis zur offiziellen Eröffnung der Kaiser-Kita am 29. Juli haben Handwerker und die Erzieherinnen und Erzieher sowie alle technischen Kräfte noch jede Menge zu tun. Ricarda Knötzels Aufgabe im neuen Haus besteht gegenwärtig darin, die Räume mit einzurichten. Im Garten legt sie beim Einpflanzen herrlicher Bauernhortensien mit Hand an. „Wir werden unseren Eltern und den Gästen ein Schmuckstück präsentieren“, sagt sie.

Info: Offizielle Einweihung der Kaiser-Kita mit geladenen Gästen am 29. Juli um 10.30 Uhr. Ab 14 Uhr beginnt an diesem 29. Juli ein Tag der offenen Tür für Eltern, Großeltern und Interessierte. Ab 15 Uhr wird ein buntes Programm aufgeführt. Die Mädchen und Jungen trommeln dabei auf Bällen.

„Bei dieser coolen Musik hält es weder kleine Kaiser noch Wichtel auf den Sitzen und die Muttis und Vatis erst recht nicht“, verspricht Kita-Leiterin Ricarda Knötzel.

Von Cornelia Meerkatz