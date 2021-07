Insel Usedom: Das sind die beliebtesten Souvenirs, die Deutsche aus Swinemünde mitbringen

Swinemünde

Was sind die beliebtesten Souvenirs in Swinemünde? Antwort auf diese Frage suchten wir in einem der größten Souvenirläden an der Slowackiego-Straße 20. „Die Trends ändern sich jedes Jahr. Vor einigen Jahren wurden am liebsten Bernsteinbilder und diverse Muschelfiguren gekauft, heute dominieren Magnete, Schlüsselanhänger und Tassen“, sagt Ladenbesitzer Adrian Trydenski.

„Wir haben viele personalisierte Souvenirs – Kugelschreiber, Magnete, Armbänder, Schnuller oder Teller, außerdem Glocken, Schiffe, Steuer, Anker, Fischkutter aus Kupfer, Uhren und Holzspielzeug“, so Trydenski weiter. Ganz oben auf der Liste stünden aber immer noch Glücksbäume, dazu Vollkeramik mit handgemalten Landschaften und allerlei Figuren von Möwen und Robben. Adrian Trydenski betont, dass die Deutschen besonders gerne Duftkerzen und handbemalte Becher, Tassen und Zuckerdosen kaufen.

„Vor einigen Jahren haben wir mit einem kleinen Stand an der Promenade angefangen. Wir haben es geschafft, zu expandieren und einen Laden zu eröffnen. Es war unser Traum. Unsere Souvenirs gehen in die ganze Welt. Wir hatten Kunden aus Indien, Australien und Venezuela“, sagt Trydenski.

Muscheln, Puzzles, Spielkarten

Die Ladenbesitzer hoffen, dass die Saison für sie erfolgreich wird. Die Pandemie hat viele von ihnen gezwungen, ihre Geschäfte zu schließen oder einzustellen. Auch Adrian Trydenski hat die Corona-Pandemie ausgebremst. „Die Ersparnisse, die wir während der Saison erwirtschaften konnten, konnten wir nicht in die Entwicklung des Unternehmens investieren. Wir mussten überleben, um unser Lokal und unsere Mitarbeiter halten können. Ich kann jedoch sagen, dass wir gestärkt sind. Unser Team ist sich näher gekommen und die Kunden kommen immer wieder“, so Trydenski.

Und was wird der Hit der Sommersaison? Die Verkäufer setzen auf Armbänder aus Muscheln, Puzzles und Spielkarten mit Bildern von Swinemünde.

Von Radek Jagielski