Krummin

Noch bis Sonntag findet zum 2. Mal die Deutsche Meisterschaft im Kuttersegeln im Naturhafen Krummin statt. Mannschaften von bis zu 40 Kuttern kämpfen mit Segel und Spinnaker auf der Krumminer Wiek um den ZK10-Titel. Bereits am Freitag gab die Kutter-Armada in der Marina ein beeindruckendes Bild ab.

Insgesamt etwa 40 Kutter treten am Wochenende auf der Krumminer Wiek in Aktion. Quelle: Tilo Wallrodt

Insgesamt vereint das maritime Event mehr als 500 Personen. Der Start der Wettbewerbe erfolgt am Samstag und am Sonntag jeweils um 9 Uhr. Die Siegerehrung ist am Sonntag ab 15 Uhr vorgesehen.

Von Tilo Wallrodt