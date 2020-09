Insel Usedom

Urlauber sind auf Usedom willkommen – auch in der Nebensaison, denn am Meer ist es zu jeder Jahreszeit wunderschön. Zum kalendarischen Herbstbeginn am 22. September hat die Usedom Tourismus GmbH (UTG) eine bundesweite Marketing-Kampagne für die Insel Usedom unter dem Motto „ Usedom ruft seine Gäste zurück“ gestartet. „Ziel der crossmedialen Kampagne ist es, Buchungen in der Nebensaison für Beherbergungsbetriebe und touristische Akteure zu generieren“ heißt es seitens der UTG.

Mit einem Mix aus Social-Media-Aktivitäten, Online-Werbung auf einschlägigen Reiseportalen, Außenwerbung, Anzeigenschaltung, Advertorials und Radiowerbung sollen insbesondere die Gäste aus den neuen Bundesländern und aus Hamburg animiert werden, eine Reise auf die Insel zu planen. Für die Kampagne hat das Marketingteam der UTG reichweitenstarke Werbepakete geschnürt, damit Hotels, Pensionen und Vermieter von Ferienwohnungen ihre Herbst-Winter-Angebote intensiv bewerben können.

Werbung auch auf Facebook und im Radio

So stehen ab dieser Woche großflächige Plakate mit der Usedom-Werbung in Berlin, Leipzig und Dresden. Auch auf digitalen Infotafeln läuft die Werbung, ebenso auf Facebook und in Reisebeilagen von Sonntagsausgaben und auf verschiedenen Online-Portalen. Und wer die privaten Radiosender Antenne MV, Ostseewelle, PSR & Radio Energy oder Radio Potsdam hört, wird von Usedom hören.

„Mit der Aktion möchten wir den Partnern auf der Insel interessante Werbemöglichkeiten anbieten, um die durch Corona bedingten Einbrüche im Frühjahr in der Nachsaison ein wenig zu kompensieren“, informiert Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH. Viele Urlauber, die im Frühjahr auf Grund der Reisebeschränkungen zu Hause bleiben mussten, planen ihren Urlaub in der zweiten Jahreshälfte.

Gute Grundauslastung der Hotels

Michael Raffelt, stellvertretender Vorsitzender des Tourismusverbandes Insel Usedom, findet die Werbekampagne „ziemlich innovativ“ und hofft auf Erfolg. Nach seinen Worten seien die Hotels zwar jetzt noch ziemlich gut belegt – „der September war von der Auslastung her überdurchschnittlich“ – aber was der Herbst genau bringe, wisse niemand. Es gebe zwar eine gute Grundauslastung, aber die Gäste würden alle sehr kurzfristig buchen. „Die Vorlaufzeit beträgt höchstens drei bis vier Tage, deshalb ist die Werbekampagne für Usedom schon die richtige Strategie“, findet der erfahrene Hotelier.

Die kurzfristige Entscheidung für oder gegen Usedom hänge zum einen mit der Wetterprognose zusammen. Zum anderen aber auch mit der Entwicklung in anderen europäischen Ländern. „Viele Menschen hegen natürlich die Hoffnung, dass sie dann im Spätherbst in die Sonne fliegen können. Also schauen sie, wie sich die Coronabestimmungen in den Ländern entwickeln, wo Risikogebiete ausgewiesen werden und wo vielleicht Grenzen auch geöffnet werden“, sagt Raffelt. Für ihn sei es daher spannend zu sehen, welchen Erfolg die groß angelegte Werbekampagne bringe.

„Die Insel wird nicht so voll wie von Juni bis September sein“

Dass es im Herbst dann auf der Insel mehrere große Baustellen gibt, müsse man in Kauf nehmen. „Die Insel wird nicht so voll wie von Juni bis September sein“, sagt er und glaubt, dass es in der Nebensaison keine gigantischen Staus wie im Sommer gebe. „Und die Arbeiten müssen gemacht werden, viel Spielraum bleibt nicht.“

Die „Rückrufkampagne“ der Gäste auf die Insel Usedom läuft bis Dezember, touristische Partner, die sich beteiligen wollen, können flexibel in die Kampagne einsteigen.

Von Cornelia Meerkatz