Insel Usedom: Drei Open-Air-Gottesdienste geplant

Unabhängig davon, dass die Landesregierung ab 4. Mai wieder Gottesdienste in den Kirchen mit strengen Auflagen erlaubt, werden bereits am kommenden Sonntag, den 3. Mai, Open-Air-Gottesdienste in einigen Insel-Kirchengemeinden stattfinden.

So haben die Evangelischen Kirchengemeinden Ahlbeck, Heringsdorf-Bansin und Benz eine Genehmigung, unter Berücksichtigung bestimmter Hygienevorschriften, Gottesdienste im Freien abzuhalten. Dies ist möglich, wenn der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter eingehalten wird und die Besucher sich auf einer Teilnehmerliste erfassen lassen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird dringend empfohlen.

In Ahlbeck findet der Gottesdienst mit Posaunenchor um 9.30 Uhr auf der Wiese neben der Kirche statt, in Benz mit Bläsermusik um 9.30 Uhr vor der Kirche und in Heringsdorf um 11 Uhr auf dem Platz vor der Kirche.

