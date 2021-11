Insel Usedom: Ein Haudegen der Kommunalpolitik sagt adé

Ückeritz

Ein echtes Urgestein sagt dem kommunalpolitischen Engagement nach vielen aktiven Jahren Adieu. Aus gesundheitlichen Gründen – er bekam im August eine neue Herzklappe eingesetzt – sei es nun Zeit, kürzer zu treten und mit weniger Aufregung als bislang zu leben, beschreibt Walter Kannenberg die Gründe seines Wechsels in den politischen Ruhestand. Sein Nachfolger ist mit Franklin Krüger bereits gefunden. Der scheidende Ückeritzer mit Parteibuch der Linken darf sich nun auf mehr Zeit für die Familie, das große Grundstück, zum Spazierengehen und Radeln mit dem E-Bike freuen.

Kurdirektor Toni Schulz bedauert Kannenbergs Ausscheiden. „Er war immer einer, mit dem ich stets sehr sachlich zusammenarbeiten konnte.“ Selbst die Auseinandersetzung um unterschiedliche Meinungen zu einzelnen Problemen, Bauvorhaben oder Gemeindeprojekte hätten in keinem Fall zu irgendwelchen Kollateralschäden geführt. In der Sache hart diskutieren – ja, aber niemals zu Lasten des respektvollen Umgangs miteinander. Diese feste Überzeugung habe sie beide in gewisser Hinsicht verbunden. Zerwürfnisse wussten sie stets zu vermeiden.

Seit Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktiv

Kannenbergs intensive berufliche und politische Arbeit hat vielerorts Spuren hinterlassen. Auf der Peene-Werft in Wolgast war der Diplomingenieurökonom für die Einrichtung der Spezialtechnik und später für Investitionen in diesen Bereich zuständig. Später galt er als kompetenter Mann im Insel-Wasser- und Abwasserverband.

Schon lange zuvor, in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre, war er sogar ehrenamtlich im Stadtrat von Wolgast für Jugend, Kultur und Sport verantwortlich. Und in Ückeritz, das alsbald zu seiner neuen Heimat und kommunalen Liebe wurde, wirkte er mit einer kurzen, krankheitsbedingten Pause seit der ersten Wahl nach der politischen Wende in der Gemeindevertretung bis 2021 entschlossen mit.

Will Ortspolitik weiter verfolgen

Phasenweise kamen ihm zwar Zweifel daran, ob alle Gewählten in ihrem Tun an erster Stelle dem kommunalen Wohl verpflichtet waren. Doch sich in der Debatte unterkriegen lassen, das war für den nun schon 78-Jährigen niemals eine Option. Gern denkt er an das Miteinander mit den früheren Bürgermeistern Uwe Haseloff und Manfred Wolf zurück. „Wir haben uns manchmal gefetzt, aber immer sachorientiert gestritten. Wenn die Entscheidung gefallen war, gab’s ein gemeinsames Bier, und alles war wieder gut.“

Eine Situation, die er sich in der jüngeren Vergangenheit, insbesondere in der Ära zwischen 2010 und 2016 immer mal wieder gewünscht hätte. Leider vergeblich, sieht er heute die schwierige Konstellation in einem nach wie vor nahezu komplett gespaltenen Gemeinderat. „Die Trennung in zwei unversöhnliche Lager schadet unserem Ostseebad“, ist der Senior überzeugt. Dennoch will er die Ortspolitik weiter aufmerksam verfolgen, zu den öffentlichen Sitzungen gehen und, so er denn gebraucht wird, gern mit seinem Rat helfen.

Radstrecken werden nun langsam länger

Auf der Habenseite des Erreichten sieht Kannenberg den Ausbau des Hafens in Stagnieß, die nahezu beispielhafte Entwicklung des kommunalen Campingplatzes, die Erneuerung zahlreicher Straßen und die zwar langwierige, aber inzwischen auch vollzogene Sanierung der Alten Schule. Nicht wieder einzuholen sei hingegen verloren gegangene Zeit, wofür er für sich teilweise unnötige Streitigkeiten und machtorientiertes Gehabe einzelner Gemeindevertreter als Ursache ausgemacht hat.

Nun kann sich der im Ort von vielen noch immer geschätzte Rentner ganz auf sein privates Refugium zurückziehen, seine Frau, Kinder und Enkel umsorgen und sukzessive die Länge der Radstrecken erhöhen, um die eigene Konstitution wieder voranzubringen. „Es geht mir gut. Ich konzentriere mich auf das, was gerade richtig und wichtig ist.“ Um dafür im nächsten Jahr den Durchblick zu behalten, hat ihm Toni Schulz zum Abschied einen farbigen Kalender mit Ückeritzer Motiven geschenkt.

Von Steffen Adler